Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, svelate le dimensioni su PS5

Mancano ancora alcune settimane al lancio di Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, ma grazie a PlayStation Game Size abbiamo scoperto in anticipo le dimensioni dell'attesa espansione su PS5 e di conseguenza potete iniziare già da ora a fare spazio nell'SSD della vostra console.

Come rivelato dalla gola profonda su X, il peso del download dovrebbe aggirarsi sui 32,93 GB su PS5. Precisiamo che eventuali patch prima o dopo il lancio potrebbero far fluttuare le dimensioni totali in positivo o negativo.

C'è inoltre da considerare che le dimensioni indicate da PlayStation Game Size non dovrebbero includere la corposa patch 2.0 di Cyberpunk 2077, che introdurrà tante novità per tutti i giocatori, anche quelli che non acquisteranno l'espansione, come ad esempio le modifiche alle abilità, all'IA delle forze dell'ordine, i combattimenti su veicoli e molto altro ancora. Tuttavia l'aggiornamento dovrebbe andare a sostituire parte dei file originali e dunque non per forza farà lievitare le dimensioni totali dell'applicazione in maniera eccessiva.