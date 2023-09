Final Fantasy 7 Ever Crisis è stato scaricato più di 2 milioni di volte

Square Enix ha annunciato ufficialmente che Final Fantasy 7 Ever Crisis è stato scaricato più di due milioni di volte dal momento del lancio e ne ha approfittato per ringraziare tutti i giocatori.

Final Fantasy 7 Ever Crisis è già un successo?

Final Fantasy 7 Ever Crisis convincerà i giocatori a spendere?

Va detto che in ambito mobile i download iniziali significano poco o nulla. Per capire se Final Fantasy 7 Ever Crisis sarà un successo o meno bisognerà attendere i dati relativi agli utenti attivi mensilmente, al tasso di ritenzione e, soprattutto, alla conversione degli utenti free in paganti.

Insomma, Square Enix lo ha concepito sicuramente come un progetto a lungo termine, ossia come una piattaforma da cui lanciare contenuti relativi all'universo di Final Fantasy VII, ma per poter continuare deve riuscire a catalizzare il giusto interesse e non fare la fine di Final Fantasy 7 The First Soldier, chiuso dopo pochi mesi dal lancio per la desertificazione dei server di gioco.