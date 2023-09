Starfield: una mod sostituisce il logo Bethesda con quello dei PlayStation Studios di Sony

La mod, da usare eventualmente in accoppiata con quella che sostituisce le icone dei comandi Xbox con quelle del DualSense di PS5 , è stata scoperta e segnalata dal giornalista Tom Warren di The Verge, che ne ha mostrato il funzionamento con un post su X / Twitter. Se siete interessati la trovate a questo indirizzo .

Tra le tante mod realizzate per la versione PC di Starfield ce n'è anche una che sostituisce il logo di Bethesda nella sequenza di avviamento del gioco con il filmato introduttivo dei PlayStation Studios di Sony . Una modifica scherzosa che fa leva sul fatto che il GDR non è disponibile su PS5.

Per l'autore è solo uno scherzo innocente

Chachinito, l'autore della mod, ha chiarito che si tratta di un semplice scherzo e che ama tutte le console sul mercato, facendo notare che l'ha pubblicata nella categoria "humor" e "just for fun" del portale NexusMod. Tuttavia come era lecito aspettarsi ciò non ha evitato che tra gli oltre 80 commenti lasciati dagli utenti ce ne fossero molti al vetriolo.

"Ho pensato che vedere lo splash screen dei PlayStation Studios su Starfield sarebbe stato esilarante", ha dichiarato Chachinito a PlayStation Universe.

"Non mi aspettavo nemmeno le reazioni di odio di alcuni commenti alla mia mod. Era solo per divertimento. Ho anche caricato una mod per la torcia che sostituisce la torcia al logo PS. Amo PlayStation, Xbox, PC e Switch. Nel 2023, non si tratta più di essere legati a una sola console o piattaforma. Le console e i PC da gaming ci permettono di sperimentare appieno ciò che queste piattaforme offrono ai consumatori".

