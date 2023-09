PlayStation Store, Doppi Sconti: le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4

I Doppi Sconti sono tornati. Si tratta di una delle promozioni storiche del PlayStation Store, che consente agli abbonati a PlayStation Plus di approfittare appunto di una doppia riduzione di prezzo rispetto agli sconti applicati per tutti. Ebbene, quali sono le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4? Dallo spettacolare e coinvolgente Star Wars Jedi: Survivor al sorprendente sparatutto post-sovietico Atomic Heart, dall'affascinante avventura Kena: Bridge of Spirits all'esperienza horror oscura e inquietante di The Quarry, ecco la nostra immancabile selezione degli affari che proprio non dovete lasciarvi sfuggire.

Star Wars Jedi: Survivor Star Wars Jedi: Survivor, Cal Kestis alle prese con uno dei mondi esplorabili del gioco Prima promozione in assoluto e dunque prezzo più basso di sempre per Star Wars Jedi: Survivor, che grazie ai Doppi Sconti può essere vostro a 55,99€ anziché 79,99€: una riduzione del 30% che rende il gioco decisamente più appetibile rispetto al lancio e potrebbe senz'altro spronare i fan della serie a procedere verso questo fondamentale recupero, vista la qualità del prodotto. Ambientato qualche tempo dopo gli eventi di Fallen Order, Survivor riesce infatti a coinvolgere fin dalle prime battute grazie a una storia appassionante e spettacolare, caratterizzata dalle atmosfere tipiche di Star Wars, in cui ritroviamo il protagonista Cal Kestis ma senza i suoi amici della Stinger Mantis, che per un motivo o per l'altro hanno finito per separarsi. Nel corso della campagna dovremo provare a riunire la squadra, anche perché c'è una nuova e terribile minaccia da affrontare e le forze di Cal da sole potrebbero non essere sufficienti: Dagan Gera, potente Jedi ribelle dell'Alta Repubblica, è stato risvegliato dal suo lungo sonno criogenico e si è unito all'Impero per portare avanti la sua ossessiva ricerca del pianeta Tanalorr. Come abbiamo scritto nella recensione di Star Wars Jedi: Survivor, il risultato finale è un'avventura mozzafiato, specie nelle fasi finali, che può contare su di un sistema di combattimento ancora più solido e sfaccettato, nonché su soluzioni davvero interessanti per quanto concerne il level design e le ambientazioni esplorabili.

Atomic Heart Atomic Heart, un frenetico scontro a fuoco Prima offerta in assoluto anche per Atomic Heart, l'ottimo sparatutto sviluppato da Mundfish che gli abbonati a PlayStation Plus potranno acquistare a 48,99€ anziché 69,99€, con una riduzione pari dunque al 30%. Considerata la bontà di questo titolo, si tratta senz'altro di un'ottima occasione per portarvelo a casa, specie se avevate già intenzione di farlo ai tempi del lancio. Ambientato in un 1955 alternativo in cui l'Unione Sovietica non solo ha trionfato durante la seconda guerra mondiale, ma si è anche resa protagonista di un rapidissimo progresso tecnologico che l'ha collocata sul tetto del mondo, il gioco ci mette al comando di un ufficiale in visita presso la Struttura 3826, un polo futuristico gestito quasi interamente dai robot. Atomic Heart, la quiete prima della tempesta Accade però che proprio gli androidi a un certo punto impazziscano e comincino ad attaccare gli esseri umani, cosa che trasforma rapidamente l'utopia del dottor Sechenov in un inferno in terra, una minaccia che rischia di rivolgere il proprio sguardo verso il resto del pianeta e che dovremo assolutamente fermare, sfruttando qualsiasi arma disponibile e il potente guanto ai polimeri. Frenetico, solido e spettacolare, il gioco può contare su di un comparto artistico particolarmente ispirato e su di un gunplay in grado di restituire delle belle soddisfazioni, sebbene la trama alla fine dei conti non convinca appieno e il level design non supporti adeguatamente la progressione: ne abbiamo parlato nella recensione di Atomic Heart.

Kena: Bridge of Spirits Kena: Bridge of Spirits, la protagonista dell'avventura Seppur di pochi centesimi, con i Doppi Sconti anche Kena: Bridge of Spirits raggiunge il prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, vale a dire 13,59€ anziché 39,99€. Il titolo di Ember Lab è dunque entrato ufficialmente nella categoria dei prodotti disponibili ormai a una cifra davvero accessibile, e come tale andrebbe recuperato anche solo per una questione di principio. Naturalmente ci sono ben altri motivi per immergervi nell'avventura in stile cartoon dello studio californiano, che si è fatto le ossa proprio realizzando cortometraggi animati e ha voluto mettere la propria esperienza artistica al servizio dei videogiochi, facendo segnare un debutto assolutamente fantastico se consideriamo le tante qualità descritte nella recensione di Kena: Bridge of Spirits.