Focus Entertainment ha lanciato i suoi saldi su Steam, con tanti giochi in offerta

Se siete a caccia di offerte, sarete felici di sapere che l'editore Focus Entertainment ha messo tutto il suo catalogo in saldo su Steam , compresi i titoli delle etichette controllate come DotEmu. Scopriamo qualche affare.

I giochi in offerta

Aliens: Dark Descent è tra le offerte

Tra i giochi in offerta spiccano lo sparatutto in prima persona Atomic Heart, venduto a 39,59€ invece di 59,99€ (-34%), lo strategico Aliens: Dark Descent, venduto a 29,99€ invece di 39,99€ (-25%), lo sparatutto militare Insurgency: Sandstorm, venduto a 9,89€ invece di 29,99€ (-67%), l'avventura narrativa di stampo cinematografico A Plague Tale Requiem, venduto a 24,99€ invece di 49,99€ (-50%), l'action Evil West, venduto a 26,49€ invece di 52,98€ (-50%) e il simulatore Hardspace Shipbreaker, venduto a 17,49€ invece di 34,99€ (-50%).

Come dicevamo, tra i saldi c'è spazio anche per titoli più particolari, come Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, venduto a 17,49€ invece di 24,99€ (-30%), Streets of Rage 4, venduto a 12,49€ invece di 24,99€ (-50%) e Vengeful Guardian Moonrider, venduto a 11,89€ invece di 16,99€ (-30%).

Insomma, cercando troverete sicuramente qualcosa che faccia al caso vostro. Il punto di partenza è la pagina dei saldi di Focus Entertainment su Steam.