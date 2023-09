One Piece: la Stagione 2 potrebbe arrivare in un anno, se Netflix rinnoverà la serie

Nonostante lo scetticismo iniziale da parte dei fan, la serie One Piece di Netflix sta riscuotendo un grande successo tra il pubblico e a questo punto il rinnovo per una seconda stagione sembrerebbe piuttosto probabile, anche se non ancora confermato in via ufficiale. In tal senso i produttori dietro l'adattamento live-action dell'opera di Eiichiro Oda affermano che è già pronta la sceneggiatura per il prossimo blocco di episodi e che potrebbero completare i lavori in un tempo stimato di 12 - 18 mesi.

"Abbiamo le sceneggiature pronte," ha detto Marty Adelstein, CEO di Tomorrow Studios e producer della serie One Piece. "Realisticamente, se ci muoviamo molto rapidamente, si spera in un anno, e questa è una possibilità. Tra un anno e 18 mesi potremmo essere pronti per la messa in onda", ha aggiunto la presidente Becky Clements.

La Clements ha tuttavia precisato che stime potrebbero cambiare in base allo sciopero della SAG-AFTRA (Screen Actors Guild and American Federation of Television and Radio Artists ), che tra l'altro presto potrebbe colpire anche il mercato videoludico.