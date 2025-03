Si potrebbe pensare che gli scoiattoli facciano una vita semplice, correndo su e giù dagli alberi e occupandosi al massimo di raccogliere noci e nocciole per l'inverno, ma questo gioco ci apre gli occhi su una realtà ben più complessa. In questa recensione di Squirreled Away non solo scopriamo un action con elementi survival piuttosto atipico, ma scopriamo anche la vita segreta degli scoiattoli, che a quanto pare hanno a che fare con una bella dose di problemi anche loro. Lungi dall'essere una simulazione realistica sul simpatico roditore selvatico, questo gioco degli sviluppatori Far Seas e dell'editore Amplifier Studios si basa su un concetto molto interessante: farci vivere l'esperienza di essere uno scoiattolo, sfruttandone le caratteristiche di base, ma andando anche oltre a queste, trasformando la vita selvatica in una sorta di avventura alle prese con mille problemi e possibilità.

In inglese, questo è un titolo che rientra perfettamente nella categoria "cozy", che non è facile tradurre in italiano con un singolo termine: è un misto di "comodo, confortevole e accogliente", sintetizzando in maniera appropriata l'intera atmosfera che pervade Squirreled Away, il quale tuttavia comprende anche elementi di sfida piuttosto impegnativi, a tratti.

Ci troviamo dunque a controllare un piccolo scoiattolo inquadrato in terza persona, intento ad aiutare una grande quantità di suoi simili alle prese con diversi problemi e sparsi per varie ambientazioni naturali, ampliando progressivamente le attività da portare avanti tra esplorazione, scoperta, raccolta risorse e crafting. Si potrebbe definire un incrocio fra Animal Crossing e Minecraft, che riesce in effetti a mettere insieme la "coziness" del primo con la libertà d'azione del secondo, sebbene con varie ruvidità nel gameplay.