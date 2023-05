Il successo di What the Bat e What the Golf continua a generare seguiti e derivati, e proprio tale percorso naturale di evoluzione e rielaborazione ci porta a questa recensione di What the Car?, nuova follia di Triband lanciata su Apple Arcade. Come dimostra anche il sito ufficiale, denominato opportunamente "What the Games", c'è proprio un'idea programmatica di continuare su questo stile, una specie di filo conduttore nelle produzioni del team, sebbene a prima vista possa essere difficile trovarne una logica sottesa. Anzi, probabilmente l'assenza di questa è proprio una caratteristica portante della serie, ma non ce ne lamentiamo affatto. A prima vista, What the Car? Sembra un gioco di guida progettato sotto allucinogeni, tuttavia a un'occhiata più approfondita emerge che sì, è veramente un racing sviluppato in preda alla follia ma contiene anche una struttura di gioco piuttosto funzionante.

Questa attenzione al gameplay fa capire come il progetto sia stato ben studiato, al di là del suo aspetto folle: What the Car? riesce a proporre un esercizio di abilità a difficoltà crescente che distrugge sistematicamente le convenzioni del gioco di guida, al contempo riuscendo anche perfettamente nell'intento di prendere in giro tutta la cultura dell'automobile che solitamente sta al centro di questa tipologia di giochi.

In questo modo, l'auto diventa un oggetto goffo e sostanzialmente inutile, che richiede una notevole abilità per essere portato semplicemente da un punto di partenza al traguardo, a prescindere da tutti i classici elementi di sfida che vengono posti normalmente in un racing game come caratteristiche fondamentali del gameplay. In questo si ritrova precisamente la caratteristica che lega la serie dei "What The": nella costruzione di giochi attraverso la sistematica decostruzione e presa in giro delle convenzioni dei generi di riferimento e trovando, in questa operazione, delle nuove regole coerenti con un'idea precisa di gioco.