Assassin's Creed Valhalla: come ottenere il set armatura di Thor e il martello Mjöllnir

Assassin's Creed Valhalla è sulle nostre console ormai da dieci giorni, a partire dal 19 novembre anche su PlayStation 5 per chi ha avuto la fortuna di acquistarla al primo giro di distribuzioni, e come i due precedenti capitoli si sta dimostrando un gioco incredibilmente vasto (la mappa è persino più grande di Assassin's Creed Odyssey ), ricco di attività ma soprattutto di segreti: tra questi, non poteva mancare il set armatura di Thor e il suo fido martello Mjöllnir che aspetta solo i giocatori degni di impugnarlo. Nelle prossime righe vi spiegheremo come ottenere il tutto, cercando di sintetizzarlo il più possibile e soprattutto di evitare spoiler: abbiamo testato il gioco alla difficoltà massima e pur essendo necessario un livello di potenza, in teoria, attorno al 300 per completare la ricerca, la semplicità dei pattern di alcuni nemici vi permette di osare anche attorno al 150 - a maggior ragione se giocate a difficoltà meno elevate. Basta essere accorti con il moveset di certi boss che andremo a illustrarvi tra poco. Tuttavia, essendo necessario completare la storia principale per avere l'intero set, potreste anche mettervi comodi e recuperare ogni pezzo alla fine.

Guanti, corazza e brache di Thor



Questi tre pezzi di equipaggiamento sono i primi dei quali entrerete in possesso, in qualunque ordine preferite. Saranno ciascuno il premio per aver sconfitto le tre figlie di Lerion, personaggi di cui non vi sveleremo altro per lasciarvi il piacere della scoperta: non esiste una vera e propria quest che attiva questa ricerca, potreste imbattervi in tutte loro semplicemente esplorando i territori. Ciò significa che, pur essendoci la villa di Lerion in cui trovare le informazioni necessarie a contestualizzare la vicenda (e non solo), non siete costretti a trovarla come prima cosa per dare il via alla caccia. Non fatevi ingannare dalla potenza del territorio in cui vi trovate, le figlie lo superano di molto.

Nell'ordine sono Goneril, Regan e Cordelia: la prima si trova nel Grantebridgescire, più precisamente nelle Paludi di Spalda, per attirarla vi basterà interagire con il cadavere legato. Come le sorelle, sfrutta due daghe per portare a segno attacchi rapidi, alcuni dei quali imparabili. A differenziare questi scontri l'uno dall'altro sono le abilità di ciascuna figlia, che nel caso di Goneril si affidano al veleno (nella seconda fase), alla creazione di un clone incorporeo per infliggervi danno e al teletrasporto alle vostre spalle per cercare di cogliervi di sorpresa. Sfruttate il combattimento contro di lei per memorizzare i suoi pattern di attacco, poiché si ripeteranno anche per le altre figlie; lo ripetiamo, l'unica differenza tra loro è nelle abilità, il corpo a corpo è perfettamente identico poiché impugnano tutte e tre delle daghe.





Regan si trova invece nell'Anglia Orientale, non troppo lontana dal punto di osservazione Torre in Rovina: il pattern dei suoi attacchi è identico a quello di Goneril ma, a differenza della sorella, tende a essere più lenta negli attacchi - una lentezza alla quale ovvia con una forza maggiore e anche qualche colpo basso in più. Non disdegna a sua volta di un clone, mentre una volta portata a metà vita l'arena si infiammerà e Regan comincerà a utilizzare il fuoco contro di voi: al solito, sfruttate la schivata, prendete le misure con la lunghezza degli attacchi e deviateli per crearvi la giusta apertura, non dandole tregua.





Cordelia si trova infine sempre nell'Anglia Orientale, non troppo lontana dal punto di osservazione Guardia di Britannia: di nuovo, per quanto riguarda gli attacchi fisici mettete a frutto l'esperienza accumulata con le altre due sorelle, state solo attenti al momento in cui prende le distanze da voi per evocare tre copie che vi attaccheranno a incredibile velocità. Schivate non appena ne vedete apparire una, altrimenti verrete colpiti senza rimedio. Dopo averla portata a metà vita, sfrutterà il potere del tuono per tempestarvi di scariche elettriche che potete facilmente evitare tenendovi alla larga dai cerchi sul terreno. Attenzione che l'arena si farà più scura, rendendo difficile vedere Cordelia, ma con un po' di attenzione in più la terza e ultima figlia di Lerion cadrà ai vostri piedi (morta s'intende).