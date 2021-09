New World: data e orario, bonus preorder e tutto quello che c'è da sapere del MMO di Amazon Games

In questa guida di New World faremo una panoramica delle caratteristiche del gioco come data e orario di lancio, edizioni disponibili e bonus di prenotazione.

In questa guida introduttiva di New World faremo una panoramica delle caratteristiche principali del gioco e tutto quello che c'è da sapere prima dell'uscita, come data e orario di lancio, edizioni disponibili, bonus di prenotazione e molto altro ancora. Manca ormai davvero poco al debutto di New World, l'ambizioso MMORPG che tanto ha incuriosito i giocatori in questi ultimi anni. Forte degli ottimi responsi ricevuti con le ultime fasi di testing, il titolo di Amazon Games ha tutte le carte in regola per diventare uno dei titoli più interessanti del 2021 e ritagliarsi un posto nell'olimpo degli MMO al fianco di mostri sacri come World of Warcraft e Final Fantasy XIV.

Cos’è New World? New World, degli arcieri difendono un forte New World è un MMO che mescola elementi action e GDR realizzato da Amazon Games, la divisione gaming del colosso dell'e-shopping. Il giocatore veste i panni di un avventuriero che, dopo una serie di sfortunate circostanze, naufraga ad Aeternum, un'isola immaginaria soprannaturale del XVII secolo. Questo "nuovo mondo" dove è possibile ingannare la morte è ricco di misteri da scoprire, aree da esplorare e nemici da affrontare, siano essi guidati dall'intelligenza artificiale o giocatori in carne e ossa. Nonostante sia possibile affrontare interamente il gioco come in PvE, New World infatti offre una ricca componente PvP per chi cerca la competizione. Avanzando nell'avventura i giocatori si uniranno a una delle fazioni umane che si contendono l'isola, con gli equilibri socio-politici che cambiano in tempo reale. La mappa è infatti divisa in dodici territori e il controllo di questi può passare da uno schieramento all'altro grazie alle azioni dei giocatori. Inoltre le compagnie, ovvero le gilde create dagli utenti, possono governare i vari insediamenti e gestirne l'economia. New World è un gioco con visuale in terza persona con un sistema di combattimento in tempo reale votato all'azione, che per certi versi ricorda (alla lontana) quello dei souls-like. Oltre al livello e l'equipaggiamento, dunque è importante l'abilità del giocatore nello schivare e bloccare gli attacchi al momento giusto, per poi colpire dove fa più male non appena si crea un'apertura. Non esiste un vero e proprio sistema di classi, con i giocatori che hanno il pieno controllo della build del proprio alter ego virtuale. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di New World.

Le Fazioni e le compagnie New World, uno dei tanti avamposti sparsi nel mondo di gioco Come accennato in precedenza, al centro del lato social di New World ci sono le fazioni, ovvero organizzazioni composte da giocatori affini e PNG, tutte con motivazioni e piani diversi per il futuro dell'isola. E possibile cambiare schieramento, ma solo una volta ogni 120 giorni, quindi scegliete bene con chi allearvi. In totale sono tre: Predoni: esempi viventi del credo "volere è potere", i Predoni sono una forza militare spietata, che mira a stabilire una nazione libera in cui chiunque abbia la forza e la determinazione di rivendicare qualcosa possa farlo.

esempi viventi del credo "volere è potere", i Predoni sono una forza militare spietata, che mira a stabilire una nazione libera in cui chiunque abbia la forza e la determinazione di rivendicare qualcosa possa farlo. Sindacati : operano nell'ombra e gestiscono segreti: i membri del Sindacato usano la loro infinita scaltrezza e intelligenza nella ricerca di una conoscenza proibita.

: operano nell'ombra e gestiscono segreti: i membri del Sindacato usano la loro infinita scaltrezza e intelligenza nella ricerca di una conoscenza proibita. Confratelli: difensori divini guidati dalla passione e dalla fede profonda nella luce della Scintilla, i confratelli lottano con lealtà e giustizia per le anime di tutti gli esseri in viventi in difficoltà. La scelta dello schieramento determina chi tra i giocatori sarà un vostro alleato e chi un nemico negli scontri PvP e i vantaggi che potrete ottenere se la vostra fazione o compagnia controlla insediamenti e territori. All'interno di ciascuna fazione, gli utenti possono formare o unirsi a gruppi chiamati "Compagnie", ovvero delle gilde con un massimo di 100 giocatori. Questi clan possono prendere parte alle Guerre su larga scala del PvP e in caso di vittoria prendere governare gli insediamenti, di cui potranno gestire il lato economico.

Modalità PvE e PvP New World, come ogni MMORPG che si rispetti sarà importante fare gruppo con amici o altri giocatori Per quanto il PvP abbia un ruolo di primo piano nella formula ludica di New World, non sarete affatto costretti a scontrarvi con altri giocatori. Volendo infatti potete benissimo godervi tutto quello che ha da offrirvi il mondo di gioco, come abbattere mostri, aumentare di livello il vostro personaggio, craftare nuovo equipaggiamento, prendere parte a eventi pubblici insieme ad altri giocatori, affrontare pericolosi boss e molto altro ancora senza dovervi mai cimentare nel PvP. Tra le attività PvE più interessanti spiccano senza dubbio le Spedizioni, ovvero la versione di New World dei classici dungeon, in cui party di cinque giocatori esploreranno le più profonde viscere di Aeternum per affrontare nemici mortali, risolvere enigmi e scoprire verità sull'isola. Nelle Invasioni invece gruppi di 50 utenti dovranno difendere i territori della propria fazione da mostri ed eserciti deviati in scontri PvE su larga scala. Se invece volete cimentarvi negli scontri tra giocatori, sappiate che potrete attaccare briga con qualsiasi utente di una fazione avversa, che potrete attaccare a vista, oppure sfidare in un "uno contro uno" un vostro compagno. L'apice del PvP tuttavia si raggiunge con le "Guerre", ovvero scontri su larga scala con squadre da 50 giocatori che si danno battaglia per conquistare o difendere un territorio. Gli esiti di questi scontri modificano radicalmente gli equilibri di forze di New World.

Classi, armi e sistema di progressione New World, tra le varie armi disponibili ovviamente non potevano mancare gli archi Come accennato in precedenza in New World non esistono classi predeterminate scolpite nella pietra, con i giocatori che hanno piena libertà di scelta su come buildare il proprio personaggio e scegliere, ad esempio, se concentrarsi sugli scontri ravvicinati o la magia, se indossare armature pesanti o leggere. I personaggi progrediscono in tre categorie: Attributi principali, Competenze e Maestria con le armi. Ogni volta che il vostro alter ego sale di livello, viene assegnato un punto Attributo che potrete spendere per aumentare la statistica preferita. Ad esempio la forza aumenta i danni inferti con le armi da mischia mentre l'intelligenza potenzia quelle magiche. Le competenze invece sono abilità legate alla raccolta di risorse, la lavorazione di materiali e il crafting di vari oggetti. Aumentandone il livello diventerete via via sempre più efficienti. La Maestria con le armi invece aumenta grazie ai punti esperienza specifici ottenuti uccidendo una creatura con una specifica arma. Ognuna di esse ha due alberi delle abilità ai quali è associata una serie di abilità attive, modificatori passivi e bonus esclusivi. In New World potrete specializzarvi in varie tipologie di armi, tra cui spade, asce, martelli, archi, fucili e bastoni incantati, ed equipaggiarne due alla volta, che potrete scambiare durante i combattimenti.

Data e orario di lancio, le edizioni disponibili e i bonus di prenotazione New World, il mondo di gioco è pieno di misteri e pericoli New World sarà disponibile su PC da martedì 28 settembre. I server europei apriranno i battenti a partire dalle 08:00 italiane. Al momento non è stato annunciato nulla riguardo ad eventuali porting per console, come PS5 e Xbox Series X | S.

New World è acquistabile in versione digitale sia su Amazon.it, dove otterrete una chiave da riscattare su Steam, o direttamente sullo store di Valve. Il gioco è disponibile al prezzo di 39,99 euro per la versione standard e di 49,99 euro per la Deluxe Edition, che include i seguenti contenuti esclusivi: Skin per armatura Boscaiolo : Distinguiti dalla massa o mimetizzati nella foresta con la skin per armatura Boscaiolo.

: Distinguiti dalla massa o mimetizzati nella foresta con la skin per armatura Boscaiolo. Skin per l'ascia "Boscaiolo" : Completa il look "Boscaiolo" con questa skin per la versatile ascia.

: Completa il look "Boscaiolo" con questa skin per la versatile ascia. Animale domestico mastino : Sentiti a casa con l'animale domestico mastino. L'accesso all'alloggio si sblocca al livello 15 del gioco.

: Sentiti a casa con l'animale domestico mastino. L'accesso all'alloggio si sblocca al livello 15 del gioco. Set emote Morra cinese : La morra cinese, gioco non impegnativo tra amici o strumento per prendere decisioni difficili.

Illustrazioni digitali New World: Una raccolta di fantastiche immagini della realizzazione di New World.

Coloro che preordineranno il gioco otterranno come bonus l'amuleto di Isabella, l'emote "Pugno contro Pugno", uno stemma per gilde e il titolo unico "Spedizione Uno". New World inoltre offrirà oggetti gratuiti esclusivi per gli iscritti a Prime Gaming, a partire dai "Pacchetti Pirata". Il primo sarà disponibile a partire dal lancio del gioco e potrà essere riscattato fino al primo novembre. Questo pacchetto include una skin esclusiva per un personaggio pirata e l'emote Posa da pirata, oltre a 5000 Marchi della fortuna, una speciale valuta usata per acquistare oggetti cosmetici nel negozio di gioco. Il secondo Pacchetto pirata sarà disponibile a partire dal 12 ottobre e potrà essere riscattato dai membri Prime Gaming fino al primo novembre. Includerà nuovi oggetti esclusivi a tema pirata, inclusi una skin per spada pirata, un'emote Dito alla gola e un pacchetto di 4 stemmi.