AGOS: A Game of Space annunciato con trailer all'Ubisoft Forward

AGOS: A Game of Space è un nuovo gioco ad ambientazione spaziale annunciato da Ubisoft nel corso della sua presentazione, interamente sviluppato pensando alla realtà virtuale e destinato a uscire su Steam VR e Oculus.

Caratterizzato da una classica ambientazione fantascientifica spaziale, AGOS: A Game of Space ci pone di fronte alla sfida della sopravvivenza del genere umano nello spazio. La data di uscita è fissata per il 28 ottobre 2020 e il gioco è interamente costruito con l'idea di essere fruito in realtà virtuale, dunque attraverso i visori e nella fattispecie Steam VR e Oculus.

Ambientato nell'anno 2057, il gioco mette in scena l'umanità sull'orlo dell'estinzione, con l'unica soluzione fornita dall'espansione nello spazio. Il giocatore è chiamato a interagire con strutture scientifiche, costruire ed espandere basi, cercare risorse e cercare in qualche modo di garantire la continuità della civiltà umana nello spazio.

Il gameplay offre diverse situazioni di gioco, con la possibilità di spostarsi all'interno di strutture o all'esterno nello spazio e la necessità di analizzare l'ambiente, adattarsi e cercare di evolvere in una situazione assolutamente ostica.

Qualcosa di più può essere compreso nel nuovo trailer riportato qui sopra, pubblicato nel corso dell'Ubisoft Forward di settembre.