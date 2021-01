AMD le novità del CES 2021: Ryzen mobile, CPU desktop e GPU RDNA 2 per laptop

Tra i protagonisti principali del CES 2021 di AMD, i nuovi processori Ryzen 5000 mobile si preparano, assieme alle GeForce RTX 3000 Max-Q , a imprimere una spinta in avanti al rapporto tra protenza ed efficienza dei portatili da gioco, sempre più richiesti grazie all'abbassamento dei prezzi combinato con un incremento di potenza che li ha resi sempre più versatili. Non a caso l'intero settore ha beneficiato della spinta allo smart working dovuta dall'emergenza COVID-19, rendendo ancora più appetibili dispositivi in grado di combinare portabilità, gaming di alto livello e potenza bruta che non a caso giocano un ruolo centrale nei piani per il 2021 di gran parte dei costruttori hardware.

Le nuove architetture AMD

Pur lasciando a desiderare in quanto a ritmo, la conferenza di AMD per iL CES 2021 non ha deluso le aspettative. Tra un'intervista e l'altra gli annunci rilevanti hanno infatti trovato spazio annunci importanti, compreso un piccolo ma gradito accenno alle GPU RDNA 2 mobile, a quanto pare in arrivo entro la metà dell'anno. Non si è parlato purtroppo dell'upscaling via machine learning promesso da AMD, molto importante per compensare il peso del ray tracing, così come non si è parlato di prestazioni, ma un accenno alla possibilità di raggiungere 100fps in 1080p con i nuovi processori mobile potrebbe darci un indizio della potenza del modello di punta.

Non abbiamo dubbi invece per quanto riguarda la bontà dell'architettura dei processori Zen 3 a 7 nanometri, forti di un incremento del 19% in termini di IPC combinato con latenze ridotte ottenute cambiando la struttura della cache e raddoppiando il numero di core per ogni CCX. Tutto al servizio dei nuovi Ryzen 5000 mobile, nome in codice Cezanne, pensati per portare in ambito mobile la potenza, le ottimizzazioni e le ottime prestazioni in gioco di Zen 3 nell'ambito dei portatili. Non a caso i nuovi processori AMD saranno in gran parte delle linee di laptop da gioco annunciate tra la fine dell'invero e la primavera che includeranno uno dei nuovi Ryzen a basso consumo.