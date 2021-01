Techtonik: Pierpaolo Greco torna alle 17:00 per parlare delle novità del CES 2021

TechTonik torna oggi alle 17.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it con una puntata tutta dedicata a CES 2021, durante la quale avremo modo di parlare di tutte le novità più interessanti da AMD, Nvidia, Sony e non solo.

Oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco che condurrà dunque una puntata completamente a tema tecnologico, perfetta per mettersi al corrente di tutte le novità.

Durante questa puntata ci sarà modo di parlare dei molteplici annunci di Nvidia, che vanta ora oltre 70 modelli di laptop che montano la GeForce RTX Serie 30. Nvidia ha anche parlato della RTX 3060, presentata ufficialmente nella giornata di ieri. Se già ora avete dubbi o curiosità sul CES 2021, potete fare domande tramite la sezione commenti!

Come sempre, ricordate che potrete usare anche la chat di Twitch per commentare in diretta, proporre argomenti e fare domande. Inoltre vi ricordiamo che, nel caso in cui vogliate trovare una community sempre pronta a chiacchierare e dispensare consigli, su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it. Per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, inoltre, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.

Non mancate!