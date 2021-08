AOC AGON: tutte le specifiche tecniche dei monitor da gaming curvi

AOC ha presentato ufficialmente la nuova linea di monitor da gaming. Con ben nove diversi prodotti il produttore punta a soddisfare le esigenze di ogni utente, proponendo diverse soluzioni in termini di dimensioni, risoluzione, formato, frequenze d'aggiornamento e chiaramente anche di prezzo. Molti di questi monitor arriveranno sul mercato a breve, altri invece potranno essere acquistati ad inizio del prossimo anno.

AOC AGON PRO AG254FG AGON PRO AG254FG Iniziamo presentando tutte le specifiche tecniche del monitor AGON PRO AG254FG: Diagonale: 24,5 pollici

24,5 pollici Formato: 16:9

16:9 Tipologia pannello: IPS

IPS Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 1920x1080

1920x1080 Spazio colore: sRGB 110%

sRGB 110% Altoparlanti: stereo 5 W

stereo 5 W Frequenza d'aggiornamento: 360 Hz

360 Hz Tempo di risposta: 1 ms (GTG)

1 ms (GTG) HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Tecnologia: NVIDIA Reflex Latency Analyzer, NVIDIA G-Sync, NVIDIA Ultra Low Motion Blur

NVIDIA Reflex Latency Analyzer, NVIDIA G-Sync, NVIDIA Ultra Low Motion Blur Porte: 4x USB, HDMI

4x USB, HDMI Prezzo: 849€ Caratteristiche Il monitor AOC AGON PRO AG254FG è stato pensato per i videogiocatori eSports più esigenti e competitivi. La sua diagonale di 24 pollici in formato 16:9 unita alla risoluzione Full HD rappresenta una combinazione ottimale per qualità e dimensione. La risoluzione 1080p permette di spingere al massimo i fotogrammi nei videogiochi per poter sfruttare al massimo la frequenza d'aggiornamento di 360 Hz. Il tempo di risposta di 1 millisecondo garantisce inoltre una reattività eccellente per i titoli più competitivi, sfruttando anche la tecnologia NVIDIA G-Sync con Reflex Latency Analyzer. Il design di questo prodotto si contraddistingue per l'assenza di cornici su tre lati, dove invece troviamo uno scudo d'ombra in grado di ridurre l'impatto dei riflessi luminosi. Sul retro il monitor è dotato di luci RGB con 14 diverse modalità d'illuminazione e 10.000 combinazioni di colori.

AOC AGON AG49UCX2 AGON AG49UCX2 Passando al modello di monitor AGON AG49UCX2, le specifiche tecniche comprendono: Diagonale: 49 pollici

49 pollici Formato: 32:9 curvo

32:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 5120x1440

5120x1440 Spazio colore: 89% AdobeRGB, 91% DCI-P3, 120% sRGB

89% AdobeRGB, 91% DCI-P3, 120% sRGB Altoparlanti: stereo 5 W

stereo 5 W Frequenza d'aggiornamento: 165 Hz

165 Hz Tempo di risposta: 4 ms (GTG)

4 ms (GTG) HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Porte: 3x USB, HDMI 2.0, USB-C, 2x DisplayPort

3x USB, HDMI 2.0, USB-C, 2x DisplayPort Prezzo: 1.199€ Caratteristiche Il monitor da gaming curvo AOC AGON AG49UCX2 ha una diagonale generosa di ben 49 pollici. Il formato 32:9 lo rende particolarmente adatto a chi desidera uno spazio di lavoro e gioco ampio con una risoluzione 5120x1440. Le sue dimensioni sono pari a due display QHD da 27 pollici in un unico display. Il pannello VA ha un angolo di visione di 178° verticale ed orizzontale e ricopre il 120% dello spazio colore sRGB. La frequenza d'aggiornamento di 165 Hz unita ad un tempo di risposta di 4 millisecondi può soddisfare anche i clienti più esigenti. La curvatura 1800R avvolge delicatamente l'utente e riempie la sua visione periferica. Il prezzo di listino fissato dal produttore è di 1.199€ ed arriverà sul mercato a settembre di quest'anno.

AOC AGON AG493QCX AGON AG493QCX Per quanto riguarda il modello AOC AGON AG493QCX, le specifiche tecniche del monitor sono: Diagonale: 49 pollici

49 pollici Formato: 32:9 curvo

32:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 3840x1080

3840x1080 Spazio colore: 89% AdobeRGB, 91% DCI-P3, 120% sRGB

89% AdobeRGB, 91% DCI-P3, 120% sRGB Altoparlanti: stereo 5 W

stereo 5 W Frequenza d'aggiornamento: 144 Hz

144 Hz Tempo di risposta: 4 ms (GTG)

4 ms (GTG) HDR: VESA DisplayHDR 400

VESA DisplayHDR 400 Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Porte: 3x USB, HDMI 2.0, 2x DisplayPort

3x USB, HDMI 2.0, 2x DisplayPort Prezzo: 949€ Caratteristiche Quest'altra soluzione AOC da 49 pollici possiede una risoluzione inferiore rispetto al modello precedente. L'AOC AGON AG493QCX ha un pannello VA 3840x1080 in formato 32:9 con una frequenza d'aggiornamento di 144 Hz. In pratica racchiude due display 1080p in un unico prodotto con una curvatura 1800R che permette una visione ottimale del contenuto su schermo. Il pannello possiede inoltre la certificazione VESA DisplayHDR 400 e sotto la scocca sono presenti due altoparlanti stereo da 5 W ciascuno. Particolarmente ideale per coloro che necessitano di uno spazio di lavoro ampio, senza rinunciare alla qualità ed altre caratteristiche tipiche del mercato gaming. Il prezzo di listino fissato da AOC è di 949€.

AOC CU34G3S AOC CU34G3S Il modello AOC CU34G3S comprende le seguenti specifiche tecniche: Diagonale: 34 pollici

34 pollici Formato: 21:9 curvo

21:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 3440x1440

3440x1440 Altoparlanti: stereo 5 W

stereo 5 W Frequenza d'aggiornamento: 165 Hz

165 Hz Tempo di risposta: 4 ms (GTG)

4 ms (GTG) Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Prezzo: 679€ Caratteristiche Scendiamo un po' con le dimensioni per arrivare a questo monitor AOC CU34G3S da 34 pollici. Il suo formato da 21:9 con la risoluzione 3440x1440 garantisce uno spazio su schermo maggiore rispetto ai tradizionali monitor da 16:9. La frequenza d'aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 4 millisecondi sono pensati per i giocatori più esigenti in termini di prestazioni e latenza. Anche questo monitor integra sotto la scocca due altoparlanti stereo da 5 W ciascuno. Il prezzo di listino definito da AOC per questo modello è di 679€.

AOC CQ32G3SU AOC CQ32G3SU Ritornando invece al classico formato 16:9 troviamo questo AOC CQ32G3SU da 31,5 pollici, le cui specifiche tecniche comprendono: Diagonale: 31,5 pollici

31,5 pollici Formato: 16:9 curvo

16:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 2560x1440

2560x1440 Altoparlanti: stereo 5 W

stereo 5 W Frequenza d'aggiornamento: 165 Hz

165 Hz Tempo di risposta: 4 ms (GTG)

4 ms (GTG) Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Prezzo: 449€ Caratteristiche Il pannello VA ha una risoluzione 2560x1440 pixel con un angolo di visione di 178° sia in verticale che in orizzontale. La frequenza d'aggiornamento di questo display raggiunge i 165 Hz con un tempo di risposta di soli 4 millisecondi. Sotto la scocca troviamo due speaker audio da 5 W ciascuno per un esperienza audio stereo. Il prezzo definito dal produttore è di 449€.

AOC CQ27G3SU AOC CQ27G3SU Le specifiche tecniche del monitor AOC CQ27G3SU comprendono: Diagonale: 27 pollici

27 pollici Formato: 16:9 curvo

16:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 2560x1440

2560x1440 Altoparlanti: stereo 3 W

stereo 3 W Frequenza d'aggiornamento: 165 Hz

165 Hz Tempo di risposta: 4 ms (GTG)

4 ms (GTG) Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Prezzo: 349€ Caratteristiche L'AOC CQ27G3SU propone una soluzione ancora più compatta con una diagonale di 27 pollici in formato 16:9. Il pannello curvo VA ha una risoluzione di 2560x1440 pixel con una frequenza d'aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 4 millisecondi. La medesima risoluzione del pannello da 31,5 pollici ci permette di avere un numero maggiore di pixel per pollice per una maggiore nitidezza dell'immagine. Il prezzo fissato dal produttore è di 349€ ed arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

AOC C32G3AE AOC C32G3AE Abbiamo poi l'AOC C32G3AE con le seguenti specifiche tecniche: Diagonale: 31,5 pollici

31,5 pollici Formato: 16:9 curvo

16:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 1920x1080

1920x1080 Altoparlanti: stereo 5 W

stereo 5 W Frequenza d'aggiornamento: 165 Hz

165 Hz Tempo di risposta: 1 ms MPRT

1 ms MPRT Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Prezzo: 399€ Caratteristiche L'AOC C32G3AE mantiene la forma dell'AOC CQ32G3SU, proponendo una risoluzione inferiore di 1920x1080 in una diagonale da 31,5 pollici. Il pannello scelto è sempre un VA in formato 16:9 con una frequenza d'aggiornamento di 165 Hz ed un tempo di risposta di 1 millisecondo. Una diagonale così ampia con una risoluzione di soli 1080p non portano ad un'elevata densità di pixel. Sotto la scocca troviamo invece due altoparlanti stereo da 5 W ciascuno. Il prezzo di listino di questo prodotto è di 399€.

AOC G27G3U AOC G27G3U Proseguendo con il monitor AOC G27G3U, vediamo le specifiche tecniche: Diagonale: 27 pollici

27 pollici Formato: 16:9 curvo

16:9 curvo Tipologia pannello: VA

VA Angolo di visione: 178°/178°

178°/178° Risoluzione: 1920x1080

1920x1080 Altoparlanti: stereo 3 W

stereo 3 W Frequenza d'aggiornamento: 165 Hz

165 Hz Tempo di risposta: 1 ms MPRT

1 ms MPRT Tecnologia: Adaptive-Sync

Adaptive-Sync Prezzo: 329€ Caratteristiche Ultimo modello della linea gaming riprende le caratteristiche dell'AOC C32G3AE. Questo AOC G27G3U ha una diagonale di 27 pollici con una risoluzione 1920x1080, decisamente più adeguata per il numero di pixel per pollice. Il pannello adottato è un VA in formato 16:9 con una frequenza d'aggiornamento di 165 Hz ed un tempo di risposta di 1 millisecondo. Una soluzione ideale per chi desidera un buon prodotto, senza dover spendere molto. Il prezzo infatti è stato fissato a 329€ per il mercato italiano.