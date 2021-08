Abandoned: tweet legati ai problemi dell'app PS5 eliminati, la patch "fra poche ore"

Abandoned, il chiacchierato gioco horror di BLUE BOX Game Studios, avrebbe dovuto mostrarsi pochi giorni fa tramite un'app PS5. Purtroppo, al momento fatidico, un problema ha costretto il team a rimandare il tutto. Tramite Twitter ha spiegato i problemi che ha dovuto affrontare, ma ora quei tweet sono spariti. Il sito ufficiale, però, afferma che la patch sarà pronta "fra poche ore".

BLUE BOX Game Studios, come è possibile vedere semplicemente raggiungendo la pagina Twitter, ha semplicemente eliminato ogni tweet successivo al 10 agosto. Lo sviluppatore ha fatto piazza pulita, forse per eliminare le "prove" dei problemi subiti dall'app PS5 di Abandoned o forse per eliminare uno spazio che era oramai usato dai giocatori per lamentarsi e criticare. Si tratta di una mossa strana, in ogni caso, visto che erano oramai attivi da molte ore, se non giorni.

Abandoned: questa immagine non è in realtà il vero gioco

L'unica nuova informazione che abbiamo a riguardo di Abandoned appare sul sito ufficiale di BLUE BOX Game Studios: in una pagina molto (molto) spartana, troviamo il logo della compagnia e, in un terribile bianco su verde brillante, la scritta "Il problema è stato risolto. La patch sarà disponibile fra poche ore". Possibile che il team abbia deciso di riprovarci alle 21:00, ora italiana, di questa sera?

Non ci resta che attendere e sperare che sia finalmente arrivato il momento di scoprire cosa si nasconda dietro Abandoned. Sappiamo solo che Abandoned non è Silent Hill secondo il leak di un'intervista apparsa online.