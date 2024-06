Blumhouse: i maestri dell’horror sbarcano nei videogiochi

Horror d’autore

Quelli della Blumhouse sono inoltre giochi pensati per funzionare ovunque, non solo sulle console maggiori o su PC. Quello proposto da Blumhouse suona come un business sano, sorretto da idee intriganti. Che poi non è molto diverso da come gestisce il suo business cinematografico: Blumhouse ha lavorato con Jordan Peel per Get Out, ha creato serie come Paranormal Activity e Insidious, ha persino aiutato a produrre quel capolavoro di Whiplash firmato Damien Chazelle. In mezzo una miriade di film prevalentemente horror, non sempre riusciti, ma che stanno aiutando a far emergere diversi nuovi autori. La speranza è che quest'avventura nei videogiochi possa portare agli stessi risultati.

Dalla Spagna arriva Crisol Theater of idols, uno dei giochi graficamente più appariscenti

Blumhouse Games si è presentata con un bouquet composto da sei giochi tutti a loro modo interessanti. Crisol Theater of idols è un'avventura in prima persona graficamente appariscente e dall'indiscutibile atmosfera, opera prima degli spagnoli Vermila Studio. Del gioco sappiamo solo che sarà ambientato su una isola chiamata Tormentosa e che il sangue sarà l'unica arma a nostra disposizione. Anche i Perfect Garbage sono un team di sviluppo giovane, esistono dal 2018 e hanno all'attivo un solo gioco nemmeno così interessante, ma il loro Grave Season sembra davvero irresistibile come clone di Stardew Valley in salsa horror.