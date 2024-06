Il film di Street Fighter ha una data di uscita ufficiale, nonostante l'addio dei registi

La conferma è arrivata tramite una nota inviata dalla compagnia a IGN, che tuttavia non rivela ulteriori dettagli sulla produzione o chi avrà le redini del progetto dopo le defezioni dei due registi sopracitati. E considerando le tempistiche della pubblicazione è probabile che dovremo attendere ancora a lungo prima di ricevere altre informazioni in merito.

Nonostante il recente abbandono dei registi Danny e Michael Philippou, il film live action di Street Fighter ha una data di uscita ufficiale , seppur non sia proprio vicinissima. Sony Pictures ha infatti svelato che la pellicola arriverà nei cinema il 20 marzo 2026 , in pratica tra poco meno di due anni.

Cosa sappiamo sul film di Street Fighter? Molto poco in realtà

A parte la data di uscita appena annunciata, per il momento Legendary Pictures e Capcom, che co-sviluppano il progetto, sono state molto avare in termini di informazioni sul film di Street Fighter. A parte il logo ufficiale della pellicola infatti non sono state condivise informazioni su cast, trama e altro ancora, per quanto sappiamo che la pre-produzione è iniziata ad aprile dello scorso anno.

Blanka da Street Fighter 6

Pochi giorni fa invece è arrivata la notizia dell'abbandono del progetto da parte dei due registi Danny e Micheal Phillipou, il duo australiano dietro l'horror Talk to Me, a quanto pare dovuto a dei conflitti con la scaletta di produzione.

Qualunque forma prenderà la pellicola, dovrà scontrarsi con le elevate aspettative dei fan di Street Fighter. Di certo, è difficile fare peggio del film con Jean-Claude Van Damme e Raul Julia del 1994, che comunque tutt'ora sta generando milioni di yen di profitti ogni anno.