Super Mario Party Jamboree pesa più del doppio dei precedenti giochi della serie: avete spazio sufficiente?

Nintendo Switch non è una console con molto spazio di archiviazione e quindi i giocatori devono sempre fare attenzione a cosa installano e quanto tempo decidono di tenerlo sulla propria piattaforma. È quindi utile sapere in anticipo, per fare due conti, quanto pesano i giochi in arrivo e ora scopriamo ad esempio il peso dell'interessate Super Mario Party Jamboree .

Il peso di Super Mario Party Jamboree in rapporto ai precedenti capitoli

Di primo impatto, abituati come siamo alle dimensioni dei videogiochi su console come PS5 e Xbox Series X|S o su PC, potrebbe sembrare che il party game pesi veramente poco. Non è effettivamente una cifra esagerata, ma per gli standard di Nintendo Switch non è da sottovalutare.

L'isola di Super Mario Party Jamboree

Dobbiamo infatti notare che si tratta di più del doppio rispetto alle cifre dei precedenti capitoli della saga in versione Switch. Super Mario Party e Mario Party Superstars pesano infatti entrambi 2.9 GB. Questo significa che il nuovo gioco potrebbe avere ancora più contenuti rispetto ai precedenti.

Ovviamente va anche considerato che l'informazione - sebbene ufficiale - potrebbe non essere definitiva. È possibile che sia per ora una indicazione preliminare e che nel corso dei prossimi mesi Nintendo riesca a ridurre il peso ulteriormente.

Per ora, però, questo è quanto sappiamo riguardo al peso di Super Mario Party Jamboree. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile dal 17 ottobre e vi lasciamo al trailer ufficiale che mostra personaggi, tabelloni e modalità.