CORSAIR Hydro Series XD7 RGB: nuovo sistema di dissipazione a liquido con pompa, serbatoio e ventole

CORSAIR ha da poco presentato un prodotto piuttosto innovativo per il mondo del PC gaming. Il CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB Pump/Reservoir Combo è un nuovo sistema di dissipazione a liquido che racchiude in un unico dispositivo la pompa, il serbatoio e le ventole. Il tutto è stato progettato con un design elegante e minimale, personalizzabile con le luci LED RGB. Venduto ad un prezzo di 259,99€ su Amazon , questo prodotto è già disponibile per l'acquisto in tutto il territorio europeo.

Specifiche e caratteristiche

CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB montato nel case

Questo nuovo sistema di dissipazione è composto da una piastra lunga 360 millimetri sulla quale sono montate tre ventole con luci LED RGB personalizzabili. All'interno troviamo una pompa ed un sistema di raffreddamento personalizzato della linea Hydro X Series, i quali garantiscono la dissipazione del calore ed un perfetto ricircolo del liquido attraverso tutti i componenti del computer.

Il serbatoio interno può contenere fino a 140 millilitri di liquido. La temperatura di quest'ultimo può essere monitorata sul PC tramite il software iCUE grazie ad un apposito sensore interno. Il CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB può essere fissato ad un qualsiasi case con i suoi supporti di montaggio universali. Per riempire la pompa, CORSAIR ha aggiunto nella confezione un jumper di alimentazione da 24 pin per non rubare potenza all'alimentatore del PC. Successivamente il componente consumerà circa 30 W per il funzionamento a regime. Complessivamente il prodotto lavora con estrema efficienza per garantire una dissipazione ottimale del calore ed una rumorosità minima.

Il prezzo ufficiale annunciato dal produttore per il CORSAIR Hydro X Series RGB è di 259,90€ ed è già disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale e su Amazon.

Vista laterale del CORSAIR Hydro X Series XD7 RGB

Scheda tecnica