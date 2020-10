Crash Bandicoot 4: It's About Time, i personaggi secondari

Crash Bandicoot 4: It's About Time fino a questo momento ha convinto il pubblico dei giocatori, e anche la critica, che da sempre è anche più difficile da accontentare. Le novità di quello che adesso è ufficialmente il quarto capitolo del franchise, del resto, sono non solo numerose, ma anche interessanti e parecchio divertenti. Dopo un primo speciale dedicato alle Maschere Quantiche oggi torniamo con un secondo approfondimento, questa volta tutto pensato per i personaggi secondari . Quanti sono? Quali sono? E rendono davvero più variegato e stimolante il gameplay? Vediamo tutte le idee geniali alle quali ha pensato Toys for Bob, questa volta.

Come sbloccare i personaggi secondari

La prima domanda che si è posto il sottoscritto sarà probabilmente anche quella che ha accompagnato i giocatori con il lancio di Crash Bandicoot 4: It's About Time, e anche nei primi livelli: come sbloccare i personaggi secondari? Si sa che ci sono: vi hanno insistito parecchio, gli sviluppatori. Ed era anche noto che avrebbero modificato le "regole" di Crash Bandicoot, proponendo un gameplay inedito, qualcosa di davvero nuovo per il franchise, di fresco come un frutto wumpa.

Ebbene, in realtà - come quasi in ogni altri aspetto di Crash Bandicoot 4: It's About Time - anche qui il segreto per sbloccare i contenuti consiste nella progressione. Il gioco permetterà di ottenere i tre diversi personaggi secondari (sono tre, non uno di più non uno di meno) semplicemente una volta arrivati ad un certo punto della storia, e ad un certo livello di un certo mondo di gioco (certo, certo, certo: è tutto ben studiato). E così, Tawna la si ottiene quasi subito già nel livello delle lande desertiche; Dingodile lo si sblocca subito dopo il livello della città animata dalla musica, nei pressi del Bayou; e infine il Dottor Neo Cortex nel mondo glaciale, dopo averlo sconfitto.

I personaggi secondari di Crash Bandicoot 4: It's About Time non sono come Crash e Coco, che possono darsi il cambio in ogni momento dal menù di gioco: possono essere utilizzati solo all'interno dei loro livelli personali. E questi sono all'incirca cinque per ogni improbabile eroe del gruppo, per un totale (approssimativo, ma vicino alla realtà) di una quindicina di livelli speciali in tutto. Quindi non sarà possibile scegliere di rigiocare i primi livelli con Cortex, ad esempio, né una boss fight in compagnia della versatile Tawna. Toys for Bob ha pensato a delle regole molto restrittive, che vanno rispettate.