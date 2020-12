Cyberpunk 2077: il Governo Padano vuole salvare Venezia dai razziatori

Avrà tanti problemi, ma Cyberpunk 2077 è anche e soprattutto un'opera maestosa, ricca di segreti e riferimenti da scovare. Ambientato in un universo distopico nel quale CD Projekt RED prova ad immaginare come sarà il mondo se tutto andrà per il verso sbagliato, Cyberpunk 2077 regala anche qualche chicca per noi italiani. Per esempio, in questo video si può sentire un telegiornale nel quale il presentatore annuncia che il Governo Padano vuole salvare Venezia e i suoi tesori, ormai affondati da tempo, dai razziatori.

Il video è stato creato dal piccolo canale YT GameTrusTv che ringraziamo per il servizio. In questo filmato si può vedere un presentatore di un classico TG (esisteranno davvero nel 2077?) che racconta degli sforzi dello Stato Padano per preservare i tanti tesori sommersi di Venezia dagli sciacalli che quotidianamente si inabissano per recuperare opere d'arte e preziosi.

Il filmato è interessante perché dimostra come il gioco non si limiti ad immaginare il futuro distopico di Night City, ma anche quello dell'intero pianeta, disseminando easter egg e segreti dedicati a varie nazioni del mondo, tra le quali la nostra.

Il fallimento del MOSE, oltretutto, è anche una delle cose mostrate da Cyberpunk 2077 - Italia Edition, un geniale corto di Cartoni Morti. Che sia davvero quello il destino di Venezia?

Bastano queste chicche a risollevare il giudizio delle persone nei confronti di Cyberpunk 2077?