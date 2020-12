Redout: Space Assault per PC ha una data di uscita su Steam

Redout: Space Assault, lo spin-off della serie sviluppata da 34BigThings, ha finalmente una data di uscita su PC: il gioco sarà disponibile su Steam a partire dal 21 gennaio.

Lanciato su Apple Arcade in esclusiva temporale nell'ottobre 2019, Redout: Space Assault abbandona la formula racing futuristica dell'originale Redout per coinvolgerci in un'esperienza sparatutto limitata però dal sistema a binari.

Redout: Space Assault ti mette al controllo di un caccia ricognitore super orbitale durante la colonizzazione di Marte del 2395: Tuffati nel più veloce, epico ed eccitante sparatutto spaziale arcade disponibile. Sconfiggi, semina, supera e distruggi i tuoi avversari in uno sparatutto spaziale a giocatore singolo più veloce e adrenalinico che mai.

Potrai giocare come Leon Barret, pilota di caccia delle Forze di Sicurezza di Poseidon. Qui alla Poseidon Corp., cerchiamo di farci strada verso la colonizzazione di Marte, mentre l'umanità fatica a sopravvivere, divisa tra una solitaria Terra rovente e una claustrofobica colonia lunare.

Il tuo compito è quello di mantenere l'ordine debellando forze ribelli e pirati spaziali, facilitando le ricerche dei nostri scienziati tenendoli al sicuro e proteggendo tutto il nostro personale dalle numerose minacce esterne.

Tuffati all'interno di una gigantesca miniera di asteroidi, abbatti caccia e droni ribelli, avvitati a destra e a sinistra per evitare il fuoco nemico, sgancia dei missili dalla forza devastante e in più gareggia a rotta di collo contro piloti vagabondi e contrabbandieri, solo per il gusto della velocità.

Completando le missioni sbloccherai le Carte e i Gettoni con i quali potrai potenziare lo scafo, gli scudi, le armi energetiche e i missili del tuo caccia, fino al punto da poter affrontare da solo gigantesche navi capitali e cambiare le sorti della guerra.

In una lotta interplanetaria dove nessuno è buono o cattivo, vedrai Leon scalare i ranghi, capire il significato di "male necessario", conoscere il prezzo dell'integrità e infine capire cosa significa farsi avanti.