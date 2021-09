Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles provato su PS5

L' anime vanta al momento una sola stagione da 26 episodi (ma la seconda è in cantiere, insieme agli inevitabili lungometraggi), ed è su di essa che si basa il nuovo tie-in sviluppato da CyberConnect2, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, che abbiamo provato su PS5 a pochi giorni ormai dal lancio su PC e console, fissato al 15 ottobre.

L'opera ha riscosso un successo enorme, con oltre 150 milioni di copie vendute e un impressionante decimo posto nella classifica dei fumetti giapponesi più popolari di sempre e pare che l'autore sia stato costretto a concluderla così presto per via di problemi familiari. Ad ogni modo, ciò non ha impedito all'editore di trarne una serie animata , affidata agli esperti di Ufotable e disponibile anche in Italia su Netflix e Amazon Prime Video.

Con ben poche eccezioni (vedi One Piece, vero e proprio fenomeno di costume, o l'incompiuto Berserk), i manga sono legati ai loro autori, che li portano avanti finché lo ritengono opportuno dal punto di vista creativo e narrativo. Nel caso di Kimetsu no Yaiba parliamo di appena ventitré volumetti, realizzati nell'arco di quattro anni da Koyoharu Gotouge .

L' incipit narrativo dell'anime viene ripreso anche nel gioco, sebbene la campagna di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles cominci in realtà più avanti, quando Tanjiro decide che diventerà un ammazzademoni e per questo viene mandato ad allenarsi dal vecchio maestro Sakonji Urokodaki, che lo sottopone a durissime prove fisiche che culminano nell'inatteso scontro con il misterioso Sabito.

Sua madre, i suoi tre fratellini e la sua sorellina sono infatti stati massacrati da un demone, e l'unica persona ancora in vita è Nezuko. Disperato, Tanjiro se la carica in spalla e corre nella neve per tornare al villaggio in cerca di aiuto, ma qualcosa è cambiato: la ragazza a un certo punto si risveglia e prova ad attaccarlo con una ferocia inaudita. È diventata lei stessa un demone! Ci sarà un modo per farla tornare umana?

Un giorno la vendita si protrae fino a tardi e Tanjiro è costretto a fermarsi per la notte prima di fare ritorno a casa. Nessuno infatti si azzarderebbe a percorrere il sentiero innevato dopo il tramonto: si dice che i Demoni si muovano quando fa buio, attaccando le persone e divorandole. L'indomani all'alba il ragazzo si incammina dunque per tornare dalla sua famiglia, ma all'arrivo trova un orribile spettacolo ad attenderlo.

Giappone, periodo Taisho. Il protagonista di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è Tanjiro Kamado, un gran bravo ragazzo che vive sui monti insieme alla madre, alla sorella minore Nezuko e ad altri quattro fratellini. Forte, scaltro e dotato di un olfatto particolarmente sviluppato, Tanjiro scende a valle per vendere carbone agli abitanti dei villaggi ai piedi della montagna, che lo rispettano e ricorrono spesso al suo aiuto per varie commissioni.

Quest'ultimo è strettamente legato ai progressi compiuti con la Storia, il che significa che senza averla completata non sarà possibile accedere a tutte le sue feature se non in maniera parziale. Nello specifico, il roster disponibile è composto in tutto da diciotto personaggi che tuttavia vanno sbloccati dopo averli incontrati ed eventualmente sconfitti durante la campagna. Ci sono tre versioni di Tanjiro e due versioni di Nezuko, Zenitsu Agatsuma, Shinobu Kocho, Inosuke, Hashibara e Giyu Tomioka, a cui si aggiungono Kyojuro Rengoku, Murata, Sakonji Urokodaki, Sabito e Makomo.

Dalla schermata principale è possibile accedere alla modalità Storia e alla modalità Scontro , controllare le Ricompense (spendendo eventualmente i punti Kimetsu guadagnati per ottenerle tutte) e l'Archivio, cimentarsi con l'Addestramento o rivedere il tutorial. Sono dunque i primi due contenuti a rappresentare il fulcro dell'esperienza, con una campagna che riprende gli eventi della stagione d'esordio della serie animata e un versus per due partecipanti, sia in locale che online.

Gameplay

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, la spettacolare sequenza relativa a una tecnica speciale

La nostra prova di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles è stata limitata al prologo e ai tre capitoli iniziali della modalità Storia, che coprono gli eventi fino al decimo episodio della prima stagione dell'anime. Abbiamo dunque affrontato Sabito e partecipato all'esame finale per diventare ammazzademoni, per poi recarci in un'anonima città a nord-ovest e ad Asakusa per portare a termine le nostre prime due missioni ufficiali.

Le meccaniche sono estremamente simili a quelle della modalità storia della serie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm, sebbene meno dispersive. Al comando di Tanjiro ci verrà chiesto di esplorare scenari dal design estremamente semplice, privi di qualsivoglia interazione al di là della possibilità di scambiare qualche parola con determinati personaggi o di saltare su specifiche superfici e piattaforme per evitare eventuali ostacoli lungo il cammino.

Lo stile di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles ricorda molto quello dell'anime

Durante questa fase esplorativa, che volendo si può velocizzare rinunciando a punti Kimetsu e altri extra per puntare subito all'obiettivo di turno, ci troveremo ad affrontare anonimi demoni buttati nella mischia in maniera casuale. Quando si verifica uno di questi incontri, lo scenario cambia e si passa alla visuale in stile brawler che caratterizza i combattimenti del gioco.

Anche in tale frangente le similitudini con i tie-in di Naruto si sprecano, segno evidente di come SEGA abbia chiesto a CyberConnect2 di realizzare un prodotto perfettamente in linea con quel genere di giochi, senza introdurre alcuna particolare innovazione e anzi puntando allo stesso tipo di pubblico. Naturalmente in questo caso a tenere banco sono i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba; peccato che le sequenze di intermezzo, per quanto spettacolari, non reggono il confronto con quelle degli ultimi episodi di Ultimate Ninja Storm.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles, due personaggi combattono nella modalità Scontro

Gli scontri rientrano insomma nella tradizione dei brawler tridimensionali, ma gli avversari hanno un'evidente attitudine all'attacco e dunque si verificano di rado situazioni frustranti in cui tocca inseguirli e provare ad accorciare le distanze per mettere a segno i nostri colpi. Certo, la contropartita è un livello di difficoltà che al momento ci è sembrato piuttosto basso e che acquista un minimo di consistenza solo al termine del terzo capitolo, quando si affronta la coppia formata da Susamaru e Yahaba.

Il repertorio a disposizione, sia che si controlli Tanjiro che Nezuko, consiste in combinazioni di colpi standard e tecniche speciali regolate da un'apposita barra, schivate e parate, proiezioni e spettacolari Ultimate in grado di cambiare le sorti del combattimento. L'intelligenza artificiale degli avversari è però abbastanza prevedibile, nel senso che i pattern d'attacco si ripetono e basta osservarli per capire quando affondare i propri colpi o quando invece arretrare e schivare.