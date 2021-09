Google Store: sconti fino al 23% solo oggi, 27 settembre

In occasione del compleanno di Google (il 23°, precisamente) sono disponibili una serie di sconti del 20% su una "vasta gamma di prodotti" sul Google Store. Basta usare il codice "GOOGLEBDAY" (senza virgolette) al momento del pagamento. Inoltre, alcuni prodotti hanno sconti extra fino al 23%.

Per accedere agli sconti, dovete solamente raggiungere la pagina del negozio di Google a questo indirizzo. L'offerta è valida solo per oggi, 27 settembre 2021. Il 20% di sconto sarà applicato su qualsiasi prodotto disponibile su Google Store Italia (esclusi Chromecast con Google TV, Nest Hello, Nest Camera indoor, FitBit Charge 5, FitBit Charge 4 Tracker).

Il logo di Stadia

Lo sconto aggiuntivo del 3% (per un totale quindi del 23%) si applica su Pixel 4a, Nest Audio e Chromecast. Per poter attivare questi sconti aggiuntivi dovete accedere alla pagina del prodotto, scorrere e trovare un pacchetto blu: clickando si accede a un codice aggiuntivo, che va inserito al momento del pagamento.

Google Pixel 4a costa di norma 389€, quindi significa che oggi potrete acquistarlo a circa 299€. Gli sconti sono disponibili anche sui device Stadia: potete quindi acquistare Stadia Premier Edition a circa 64€, ottenendo controller e Chromecast Ultra.

Diteci, vi è qualcosa sul Google Store che volete comprare sfruttando l'offerta odierna?