Kena: Bridge of Spirits su Xbox Series X|S o Nintendo Switch? Se ne parlerà più avanti

Kena: Bridge of Spirits è appena uscito su PS5, PS4 e PC ma non sappiamo ancora nulla di un possibile arrivo su Xbox Series X|S, Xbox One o Nintendo Switch, tuttavia il team Ember Labs non esclude affatto la possibilità, sostenendo solo di volerne parlare solo più avanti.

Intervistato da SegmentNext, il co-fondatore di Ember Labs, Josh Grier, ha confermato che l'accordo di esclusiva con PlayStation ed Epic Games Store ha carattere temporale e, alla scadenza di questo, Kena: Bridge of Spirits potrà arrivare anche su altre piattaforme, ovvero Xbox, Nintendo Switch o Steam.

Non vengono menzionate tempistiche precise né piattaforme di riferimento, ma la questione rimane aperta: "Siamo attualmente concentrati sul lancio per PlayStation ed Epic Games Store, che riguardano l'esclusiva temporale", ha spiegato Grier, "Penseremo ad altre piattaforme dopo il lancio e un periodo di riposo", ha riferito lo sviluppatore.

È ancora molto presto per pensare ai prossimi passi da compiere in altre direzioni, ha ribadito poi il co-fondatore di Ember Labs, facendo presente come siano passati solo pochi giorni dall'uscita.

Kena: Bridge of Spirits, una scena del gioco

Trattandosi peraltro di un team piuttosto piccolo, un lavoro di porting su altre piattaforme potrebbe prendere un po' di tempo, dunque non sappiamo quando Kena: Bridge of Spirits potrà arrivare su altre console.

Per il momento, vi rimandiamo alla recensione di Kena: Bridge of Spirits, mentre gli sviluppatori hanno riferito anche che nuovi contenuti e feature potrebbero arrivare in futuro.