Destiny 2: Oltre la Luce nel trailer coi commenti della stampa è "ricco di momenti memorabili"

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer di Destiny 2: Oltre la Luce coi commenti della stampa. In questo breve filmato si nota come generalmente il gioco è stato ben accolto, soprattutto in ottica futura. Per esempio, un sito chiamato Multiplayer.it dice che questa espansione è "intrigante e ricca di momenti memorabili".

Potete trovare la recensione di Destiny 2: Oltre la Luce: l'atteso nuovo inizio del titolo Bungie.

Ecco come Bungie descrive questa espansione: "La frontiera di Europa cela tanti segreti del passato, come l'oscuro potere della stasi. Collabora con la misteriosa Ignota exo per domare questo nuovo potere prima che Eramis, Kell dell'Oscurità, lo conferisca ai suoi caduti. Potenzia il tuo arsenale, controlla la stasi e vai oltre la Luce.

È il momento di capire a che punto sei e dove porta il tuo percorso. Strada facendo, avanzerai portando la Luce nell'Oscurità per capire quanto ancora ti puoi inoltrare. Occhi aperti, l'Oscurità è qui: si avvicina una nuova era."

La nuova fase di Destiny 2 ha anche compiuto il passo successivo: da qualche giorno è disponibile la Stagione degli Eletti e con lei sono arrivate nuove sfide, contenuti e cambiamenti in questo amatissimo shooter MMO.