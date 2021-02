Pokémon: trailer del concerto di Post Malone per il 25° anniversario della saga

The Pokémon Company celebrerà il 25° anniversario della saga dei mostriciattoli tascabili con un concerto virtuale guidato da Post Malone: i fan italiani potranno seguire l'evento il 28 febbraio e avranno modo di ammirare una versione virtuale di Post Malone. L'orario di inizio è le 02:00 del mattino: sarà possibile seguire l'evento tramite i canali YouTube e Twitch di Pokémon, oltre che sul sito ufficiale dell'anniversario.

Post Malone ha affermato: "Sono un fan di Pokémon da lungo tempo. Avere l'opportunità di essere la star del concerto del Pokémon Day e celebrare il 25° anniversario è incredibile." Il concerto di Post Malone darà il via anche al programma "P25 Music" di Pokémon Company che ha pianificato di collaborare con altri artisti, come Katy Parry, per la creazione di nuove canzoni "ideate sulla base dello stile Pokémon".

Vi ricordiamo anche che, prima del concerto di Post Malone, il 20 febbraio, i giocatori di Pokémon GO potranno partecipare all'evento Tour: Kanto. Il 25, invece, i fan saranno in grado di ottenere una password da Pokémon Company per scaricare una versione speciale di Pikachu all'interno di Pokémon Spada e Scudo. Questa specifica versione dell'amico di Ash dispone di Canto, una mossa in grado di far addormentare gli avversari e che di norma non è conosciuta dai Pokémon elettrici.

Infine, il 27 febbraio i fan potranno guardare una maratona della serie animata di Pokémon creata a partire da puntate a tema musicale: sarà possibile seguire le puntate su Pokémon TV. Pokémon Company ha confermato che prima e dopo il concerto di Post Malone ci saranno annunci addizionali.

Infine, vi segnaliamo che i bagarini mirano a Happy Meal Pokémon, scorte azzerate e cifre folli per questi pezzi unici di McDonald.