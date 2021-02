Guilty Gear Strive: preorder su PS5, PS4 e PC disponibile, open beta in arrivo

Bandai Namco ha annunciato che sono da ora disponibili le prenotazioni di Guilty Gear Strive su PlayStation Store e Steam per le versioni PC, PS5 e PS4. Il gioco sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2021. Inoltre, dal 6 aprile 2021 sarà possibile accedere alla versione Accesso Anticipato se avete prenotato la Deluxe Edition o la Ultimate Edition, quest'ultima è disponibile solo per PlayStation 4 e PlayStation 5.

L'Accesso Anticipato di Guilty Gear Strive darà accesso a 13 dei 15 personaggi giocabili. Per la modalità Storia, solo il prologo sarà disponibile prima dell'uscita. Durante l'Accesso Anticipato le modalità online non saranno disponibili.

La Deluxe Edition aggiunge a Guilty Gear Strive il Season Pass 1, che include 5 personaggi, 2 stage, un color pack aggiuntivo per i personaggi e una Side Story che arriverà nel corso del 2021, in una data ancora da annunciare. Se invece optate per la Ultimate Edition, oltre all'Accesso Anticipato e ai contenuti già elencati, otterrete anche un artbook digitale, una colonna sonora digitale e un ulteriore color pack per i personaggi.

Vi ricordiamo inoltre che sarà disponibile una Open Beta di Guilty Gear Strive dal 19 febbraio (04:00 ora italiana) e fino al 21 febbraio (16:00 ora italiana) su PS4 e PS5. Inoltre, potete accedere in anticipo dal 18 febbraio (04:00 ora italiana) iscrivendosi a questo indirizzo: il numero di codici per l'accesso anticipato all'open beta, però, è limitato.

Vi ricordiamo infine che il team di sviluppo Guilty Gear Strive ha pubblicato anche tre nuovi video di gameplay.