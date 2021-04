Diablo 2: Resurrected, un video lo confronta con l'originale Diablo II

Adesso che è in alpha cominciano a comparire i primi video di Diablo 2: Resurrected. Uno di questi mette a confronto questa versione rimasterizzata del GdR hack'n slash dei Blizzard con l'originale Diablo II. E i risultati sono confortanti.

Il gioco, infatti, riesce ad essere sia estremamente fedele con il gioco pubblicato nel giugno del 2000, sia sufficientemente curato ed avanzato da non sfigurare sui moderni PC e sulle console. Se a questo aggiungiamo un gameplay assolutamente fedele all'originale, che mantiene inalterate le meccaniche di gioco e il bilanciamento globale, allora capiamo di trovarci di fronte ad un gioco potenzialmente in grado di far felici sia i vecchi fa, che coloro che si avvicinano alla serie per la prima volta.

Diablo II: Resurrected è sviluppato da Vicarius Vision in collaborazione con Blizzard. Grazie ad un ottimo lavoro sui modelli poligonali, gli effetti particellari e le luci, gli sviluppatori sono stati in grado di ridare vitalità e restituire il fascino ad un gioco con ben 21 anni sulle spalle.

Anche le animazioni, nonostante siano più fluide rispetto al passato, sono identiche nell'efficacia rispetto al passato. Stesso discorso per i livelli, migliorati sotto il profilo estetico, grazie ad un livello di dettaglio superiore, ma strutturalmente identici all'originale.

Diablo 2: Resurrected dovrebbe uscire nel corso del 2021 su PC e console, ma maggiori dettagli potremo averli, presumibilmente, al termine di questo estensivo periodo di test.