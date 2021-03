DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2, un video di gameplay con i primi 12 minuti

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 2 si mostra con un video di gameplay che include i primi 12 minuti dell'attesa espansione per lo sparatutto sviluppato da id Software, provato in questo caso a difficoltà Incubo dalla redazione di IGN.

Attenzione, il video include spoiler per chi non ha completato la precedente espansione!

Il DOOM Slayer prosegue dunque la missione che vi avevamo raccontato nella recensione di DOOM Eternal: The Ancient Gods - Part 1, trovandosi di fronte un nemico inaspettato e potentissimo, che però dovrà trovare il modo di sconfiggere.

Gli scenari della seconda espansione appaiono sorprendentemente aperti e colorati, in stile Halo, e contemporaneamente vengono introdotte nuove abilità per il nostro personaggio, che potrà ad esempio usare il gancio della doppietta per superare sezioni platform.

Per il resto, il gameplay in stile run & gun viene ulteriormente enfatizzato, coinvolgendoci in continue danze in cui dispensiamo morti dolorosissime mentre i nemici ci inseguono e cercano di colpirci.