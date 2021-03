Persona 5 Royal su Amazon in offerta a un prezzo molto interessante

Persona 5 Royal è nuovamente disponibile in offerta su Amazon a un prezzo molto interessante: 29,99 euro anziché 59,99, dunque una cifra scontata della metà rispetto al listino ufficiale.

Offerta Amazon Persona 5 Royal - PlayStation 4 € 59,99 € 29,99 Vedi

Offerta

Non è la prima volta che il gioco può essere acquistato per questa somma, anzi è successo già lo scorso novembre, ma magari vi eravate persi la promozione e ora non avete più scuse: se non lo possedete, correte a rimediare.

Pubblicato esattamente un anno fa su PS4, Persona 5 Royal si presenta come una versione migliorata e arricchita di Persona 5, con nuovi personaggi, nuovi finali e i sottotitoli in italiano.

La localizzazione nella nostra lingua rappresenta chiaramente un sostanziale vantaggio per chi mastica poco l'inglese, vista la grande quantità di dialoghi presenti nella campagna, ma i vantaggi dell'edizione Royal come detto non si limitano a questo.

I Phantom Thieves tornano in una nuova grande avventura! Questa volta, un nuovo personaggio, Kasumi Yoshizawa, si unisce al team e arricchirà con la sua presenza e la sua storia uno dei più bei JRPG degli ultimi anni.

Per la prima volta in assoluto nella storia della serie Persona, Persona 5 Royal sarà disponibile in versione completamente sottotitolata in Italiano, offrendo così una nuova esperienza di gameplay legata a Persona.