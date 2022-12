Le esclusive Nintendo Switch per il 2023, non solo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Diamo un'occhiata alle esclusive previste per Nintendo Switch nel 2023, così da scoprire che c'è molto altro oltre a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il 2022 è stato un anno florido di pubblicazioni per Nintendo Switch: dodici mesi notevoli di per sé, ancora più sorprendenti considerando che è stato il sesto anno di vita della piattaforma. Le uscite hanno toccato generi tra loro molto diversi, dagli sportivi multiplayer agli action game, passando per platform e giochi di ruolo. Allo stato attuale, il 2023 - in termini di esclusive - non sembra poter offrire la stessa quantità dell'anno appena trascorso; al contempo molti annunci devono ancora essere fatti, e abbiamo almeno un peso massimo teoricamente capace di contendersi il Game of the Year 2023. Scopriamo assieme, quindi, le esclusive per Nintendo Switch del 2023 annunciate fino a oggi.

Fire Emblem Engage Fire Emblem Engage: il look è ancora più "anime" del solito Uscita: 20 gennaio 2023 Fire Emblem Engage è il secondo gioco della serie principale ad approdare su Nintendo Switch, a più di tre anni di distanza da Fire Emblem: Three Houses, che è divenuto, seppur non di molto, il capitolo più venduto della saga. A differenza del predecessore Fire Emblem Engage sembra maggiormente legato alle tradizioni, con meno ibridazioni da tipico gioco di ruolo e, conseguentemente, una trama con meno aperture e alternative. Il titolo è sviluppato da Intelligent Systems, in collaborazione con Koei Tecmo e Gust, che pare abbia influenzato l'aspetto della produzione, ancora più "anime" del solito. A livello tecnico comunque l'opera pare di ottima qualità. Il gioco giustifica sul piano narrativo un "fanservice" apparentemente ingombrante: Alear, un Drago Divino, ha la necessità di sconfiggere un Drago Maligno per salvare la terra di Elyos, e nella sua missione - attraverso degli anelli/emblemi - avrà la possibilità di evocare avventurieri da altri mondi. Avventurieri che sono personaggi celebri della saga, alcuni dei quali ammirati anche in Super Smash Bros., come Marth, Roy, Byleth, Corrin e Ike. Manca meno di un mese all'uscita di Fire Emblem Engage, per cui a breve potrete leggere la nostra recensione.

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon: lo stile grafico è molto diverso dal solito Uscita: 17 marzo 2023 Annunciato a sorpresa poche settimane fa, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon è uno spin-off della saga (ormai) esclusiva Nintendo, di cui è uscito il 28 ottobre il terzo episodio. Come detto non è un capitolo canonico, e il target a cui mira è piuttosto vago. Il gioco è supervisionato da Hideki Kamiya e diretto da Abebe Tinari, uno dei pochi dipendenti di Platinum Games di origini occidentali. L'opera, dichiaratamente, punta ad attrarre gli utenti che non amano i giochi d'azione; Bayonetta Origins: Cerenza and the Lost Demon sarà un'avventura con delle meccaniche e uno stile grafico molto diverso dal solito, più fiabesco e - apparentemente - meno barocco. Amplierà l'universo narrativo della saga, e proprio per questo - nonostante le differenze ludiche - potrebbe interessare i fan di Bayonetta. L'esito commerciale dell'operazione è imperscrutabile: se si rivelerà un'opera all'altezza della fama della serie lo scopriremo a marzo.

Master Detective Archive: RAIN CODE Master Detective Archive: RAIN CODE: ci aspetta un'avventura ricca di mistero Uscita: Primavera 2023 Sviluppato da Spike Chunsoft, in collaborazione con Too Kyo Games (composta per gran parte proprio da ex dipendenti Spike Chunsoft), Master Detective Archive: RAIN CODE arriverà nella primavera 2023. La maggior parte dei suoi creatori, in precedenza, avevano dato origine a Danganronpa. Questa nuova opera ha un look tenebroso, seppur sempre fedele a luci forti e sature, e in generale l'aspetto ci sembra molto interessante: non è particolarmente ricco a livello tecnico, ma pare curato, e l'integrazione tra personaggi e ambiente molto armoniosa. Si tratta di un'avventura il cui protagonista, Yuma (vittima di un'amnesia), è un investigatore: come suggerisce il titolo, il suo compito sarà trovare la soluzione a vari misteri, in un'ambientazione dalle tinte spettrali e surreali.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: uno dei giochi più attesi del 2023 Uscita: 12 maggio 2023 Era piuttosto ovvio che, quando parlavamo del potenziale peso massimo, ci stavamo riferendo a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Annunciato nel 2019, uscirà finalmente il 12 maggio 2023, a sei anni di distanza dal celebre predecessore, da molti considerato il miglior gioco del decennio scorso (viveste su un altro pianeta, ci riferiamo a The Legend of Zelda: Breath of the Wild). Nonostante i vari trailer mostrati, di quest'avventura non sappiamo quasi niente. A livello narrativo inizierà dopo la conclusione del predecessore e, in seguito al risveglio di una mummia, presumibilmente quella di Ganondorf, Zelda sparirà nel sottosuolo, e Link otterrà un "braccio magico" che gli consentirà di ottenere nuovi poteri, come la possibilità di mandare certi oggetti indietro nel tempo. Ci saranno molte più fasi aeree (anche perché parti di Hyrule si distaccheranno dal terreno, per diventare isole volanti), e presumibilmente una verticalità mai esperita prima in un open world. Per il resto, abbiamo pochissimi altri indizi; Nintendo si aspetta la nostra fiducia, e in questo caso se l'è meritata. Entro marzo probabilmente arriverà un trailer più corposo, che ci donerà gli ultimi dettagli prima dell'uscita. Riuscirà ad essere all'altezza del predecessore?

Disney Illusion Island Disney Illusion Island: un platform 2D che punta sul multiplayer Uscita: 2023 Disney Illusion Island è stato annunciato per il 2023, ma non ha ancora una precisa data d'uscita; è in sviluppo presso Dlala Studios, autori nel 2020 del più recente Battletoads. Il gioco sarà un platform votato alla cooperazione, visto che supporterà fino a quattro giocatori in contemporanea, che potranno prendere il controllo di Topolino, Minni, Paperino e Pippo. La grafica dovrebbe essere vettoriale; sicuramente è molto semplice, e presenta un design dei personaggi più essenziale di quello canonico. L'aspetto è comunque piacevole, e le animazioni sembrano curate. La maggior parte dei dettagli del gioco sono ancora ignoti; non è chiaro, ad esempio, se la collaborazione in certi casi sarà obbligatoria, e quindi anche se un singolo giocatore potrà/dovrà controllare più personaggi. Il progetto sembra comunque interessante, oltre che appetibile per i fan Nintendo; del resto, i platform 2D rimangono un genere attualmente poco rappresentato.

Pikmin 4 Pikmin 4: uscirà davvero nel 2023? Uscita: 2023 Pikmin 4 è stato annunciato a sorpresa durante il Nintendo Direct dello scorso settembre, da Shigeru Miyamoto in persona; questa è già una notizia, visto che negli ultimi anni il maestro nipponico si è dedicato quasi esclusivamente ai progetti al di fuori del mondo dei videogiochi, come Super Mario Bros. - Il Film e il parco di divertimenti Super Nintendo World. La sua presenza all'annuncio ci lascia sperare che, finalmente, tornerà - quantomeno in veste di produttore - a collaborare attivamente allo sviluppo di un videogioco. Non sappiamo praticamente niente di Pikmin 4, e non è detto che riesca davvero ad uscire entro il 2023. Tecnicamente ci sembra abbia compiuto un notevole passo avanti rispetto al predecessore (che risale al 2013), e dal brevissimo filmato mostrato si capisce che sarà possibile giocare con un'inquadratura diversa dal solito, non più dall'alto ma alle spalle del protagonista - supponiamo in modo intercambiabile con quella a cui siamo abituati. Non è una differenza da poco, ma un'introduzione potenzialmente sostanziale, perché avrà delle grandi ripercussioni sia sui combattimenti che sull'esplorazione. Non vediamo l'ora di saperne di più.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp: il destino di questo gioco, già completato, dipende da questioni ben più serie Uscita: TBA Inizialmente previsto per aprile 2022, Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è stato rimandato a data da destinarsi. Si tratta di un gioco già completato e pronto ad essere pubblicato, rimandato "soltanto" per questioni ben più serie, e cioè lo scoppiare e il protrarsi del conflitto in terra Ucraina. Nintendo evidentemente trova poco consono pubblicare un'opera del genere in una situazione talmente drammatica, per cui l'uscita del titolo non può essere data per scontata. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, sviluppato da WayForward, contiene i remake dei bellissimi episodi per Game Boy Advance, originariamente creati da Intelligent Systems, tuttora tra i migliori strategici a turni in circolazione. L'aspetto grafico, in caso di uscita, andrà valutato con attenzione: si è scelto di abbandonare la grafica 2D, optando però per uno stile grafico tutt'altro che moderno.