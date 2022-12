Classifiche giapponesi: Pokémon Scarlatto e Violetto sempre primo, PS5 stabile

Arrivano da Famitsu i nuovi dati di vendita relativi al mercato videogiochi in Giappone, che mostrano un andamento piuttosto stabile rispetto alla settimana precedente, con Pokémon Scarlatto e Violetto sempre in vetta alla classifica software e Nintendo Switch come console più venduta, ma mostrando anche un andamento stabile per PS5.

Vediamo dunque, per iniziare, la classifica software, con i dati relativi all'ultima settimana e quelli complessivi messi accanto:

[NSW] Pokemon Scarlet / Violet - 375,665 /4,338,931 [NSW] Splatoon 3 - 121,173 / 3,687,814 [NSW] Nintendo Switch Sports - 44,465 / 887,722 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe - 41,887 / 5,014,375 [NSW] Minecraft - 37,935 / 2,960,006 [NSW] Mario + Rabbids Sparks of Hope - 25,727 / 71,900 [NSW] Dragon Quest Treasures - 23,097 / 198,403 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate - 22,148 / 5,065,191 [NSW] Mario Party Superstars - 22,001 / 1,114,132 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! - 20,426 / 2,782,933

Come spesso accade, l'intera top ten è occupata esclusivamente da giochi per Nintendo Switch, confermando ulteriormente il dominio della console Nintendo in Giappone. Tuttavia, andando a guardare la classifica hardware è possibile vedere che PS5 si sta sollevando, con una buona quantità di vendite che risultano piuttosto stabili rispetto alla settimana precedente: