Esplorazioni Pokemon, un trailer introduce le avventure di Ash e Goh del 2021

Un nuovo trailer di Esplorazioni Pokemon introduce le avventure che Ash e Goh vivranno nel corso delle puntate che saranno trasmesse nel 2021. A chi non conoscesse questa serie possiamo dire che si tratta del più recente arco narrativo dedicato alle avventure di Ash e Pikachu, questa volta impegnati a catturare e sfidare tutti i pokémon che popolano la regione di Galar, la nuova area del mondo dei pokémon che abbiamo imparato a conoscere con Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

In questa nuova serie di avventure Ash viaggia assieme a Goh, un allenatore che ha come desiderio quello di catturare più pokémon possibile completando il suo pokédex. Ash e Pkachu, invece, sono come sempre alla ricerca di allenatori e pokémon sempre più forti da sfidare in epiche battaglie, questa volta rese ancora più spettacolari dal Dynamax, la tecnica che consente di far diventare giganteschi i pokémon.

Le puntante del 2021 promettono di essere sempre molto particolari, ricche di pokémon rari, tra i quali sembra esserci persino Mew Two. Le nuove puntate di Esplorazioni Pokemon sono visibili sul canale K2, ma anche attraverso l'applicazione gratuita TV Pokémon.