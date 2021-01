Ghosts 'n Goblins Resurrection per Nintendo Switch, il trailer dei preorder

Ghosts 'n Goblins Resurrection è protagonista di un nuovo trailer dedicato ai preorder, a un mese dal lancio su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile dal 25 febbraio.

Presentato ai Game Awards con tanto di data di uscita, Ghosts 'n Goblins Resurrection ci offrirà un'esperienza il più possibile fedele all'originale a 8 bit, incluso l'alto livello di difficoltà.

Si potranno tuttavia selezionare differenti gradi di sfida, così da andare incontro anche alle esigenze degli utenti meno esperti o di chi desidera un gameplay meno frustrante e punitivo rispetto a quello che ben ricordiamo.

In questo modo potremo contare su di una maggiore resistenza per Arthur, il protagonista in armatura, e finanche un minor numero di nemici presenti all'interno degli scenari.

Non è tutto: il gioco includerà anche versioni alternative degli stage, il che significa che potremo tornare nelle zone già completate per fare un ulteriore giro e scoprirne i nuovi segreti!