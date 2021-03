Going Medieval, il provato

Going Medieval è il primo gioco di Foxy Voxel, uno sviluppatore composto da "alcuni veterani del settore", anche se nel sito ufficiale manca qualsiasi riferimento alle persone dietro a questo progetto nato nel 2018 e prossimamente in fase di accesso anticipato su Steam. Mattia Armani si era già avvicinato al titolo verso la fine dello scorso agosto : oggi torniamo ad occuparcene con il provato di una versione beta privata (la 0.5.8) ancora acerba, ma con numerose novità (come l'aggiunta delle stagioni) e aggiustamenti che non ci hanno impedito di prendere dimestichezza con le meccaniche di gioco che si possono definire come una via di mezzo tra city builder e survival.

Cosa è successo in Gran Bretagna nel 1352?

Per la storiografia ufficiale nessun evento di grande rilevanza; il gioco invece immagina che la peste nera (in realtà debellata qualche anno prima) abbia cancellato la quasi totalità della popolazione, lasciando a pochi superstiti l'onore di ricostruire da zero il glorioso Regno Unito. Il ruolo chiave di ogni singolo colono (è possibile controllarne un massimo di dieci) si manifesta sin dalle fasi iniziali, quando bisogna selezionare ciascuno di essi "pescando" tra una serie di individui generati proceduralmente dalla CPU e caratterizzati dalla bellezza di quattordici abilità (tra cui edilizia, caccia, ingegno, sartoria) e un paio di perk che ne contraddistinguono la personalità. L'unico aspetto modificabile è il nome; se non si reputa soddisfacente il profilo è possibile rilanciare il dado un numero infinito di volte. La partita inizia con le risorse minime per il sostentamento di qualche giorno: delle provviste, un po' di legna, un arco per la caccia. Bisogna sfruttare gli elementi naturali per garantirsi la sopravvivenza, ma in che modo? Meglio costruire subito una capanna in cui ripararsi dalle gelide temperature invernali o lanciarsi immediatamente alla caccia della selvaggina? Non sarebbe forse più opportuno prima predisporre un tavolo dove macellare i cervi catturati? Di certo le carcasse non possono durare in eterno senza essere lavorate...

Questi sono solo i primi dei numerosi bivi davanti ai quali Going Mediaval mette davanti il giocatore, ovviamente senza fornire delle risposte. Le prime partite sono quindi un continuo muoversi a tentoni per capire il funzionamento delle meccaniche di gioco. Ad esempio, si potrebbe essere portati a utilizzare le provviste iniziali non appena la barra che rappresenta la fame si azzera, quando invece si scoprirà che i coloni possono sopportare anche qualche ora di digiuno, permettendo così al giocatore di recuperare preziosissime ore. Dopo qualche tentativo diventerà ovvio che costruire una casa in mezzo al bosco sia la scelta più intelligente, perché il legname è immediatamente disponibile e non vengono persi minuti per fare la spola tra il magazzino e il cantiere.