Goose Goose Duck: cos'è il clone di Among Us che sta dominando Steam

Poi, negli ultimi giorni, è accaduto l'impensabile: un clone di Among Us lanciato originariamente a fine 2021, ovvero Goose Goose Duck di Gaggle Studios , non si è semplicemente limitato a superare i numeri dell'originale, spingendosi invece a polverizzare i record di Call of Duty: Modern Warfare II e Apex: Legends grazie ai suoi oltre 530.000 giocatori simultanei su Steam.

Sono passati due anni da quando una crew di piccoli e improbabili astronauti ha travolto il mondo dei videogiochi: grazie all'esplosione dei servizi di streaming che ha caratterizzato il 2020, la navetta The Skeld protagonista di Among Us è sbarcata su milioni di schermi, inaugurando un'età dell'oro per i cosiddetti giochi di deduzione sociale. Dopo aver raggiunto un numero esorbitante di videogiocatori in concomitanza con il primo periodo di lockdown forzato, il fenomeno si è tuttavia esaurito rapidamente, anche e soprattutto perché la comunità degli streamer ha rivolto l'attenzione verso altri lidi.

Oca, Oca, Anatra

Le facce delle oche danno un'idea dello stile demenziale del progetto

Partiamo dalle basi: Duck, Duck, Goose è un popolarissimo gioco di società che viene praticato nelle scuole per l'infanzia. Un gruppo di bambini si siedono in cerchio, mentre un singolo elemento rimane in piedi e inizia a girare attorno ai compagni. Toccando la testa degli altri giocatori può esclamare "Duck" oppure "Goose"; non appena designa la malcapitata Goose, questa dovrà scattare in piedi e iniziare a inseguirlo; in caso riesca ad acchiapparlo sarà salva, altrimenti sarà costretta a prendere il suo posto fuori dal cerchio. È una variante del nostro gatto e topo. Cosa c'entra tutto questo con il videogioco Goose Goose Duck? Praticamente niente, perché il titolo multigiocatore di Gaggle Studios prende le fondamenta di Among Us, le mescola con dozzine di regole e di ruoli originali, per arrivare infine a sfornare una versione videoludica del celebre gioco di carte "L'Assassino".

Le premesse alla base di Goose Goose Duck sono semplicissime: un assortito gruppo di pennuti viene sguinzagliato nella mappa di gioco, ma tra questi si nascondono due malvagie anatre il cui unico scopo è l'eliminazione totale di tutti gli altri volatili. Per arrivare alla vittoria, le innocenti oche devono svolgere una lunga serie di compiti - come ad esempio incubare delle uova e raccogliere delle provviste - oppure riuscire a individuare e giustiziare tutti i traditori. Essenziale, infatti, è la fase di discussione: una volta scoperto un cadavere o indetto un meeting, bisogna dialogare con gli altri giocatori per portare avanti l'indagine e votare quale pennuto sacrificare sull'altare della giustizia. "Beh, ma è identico ad Among Us", starete pensando; e invece no, perché Goose Goose Duck è una creatura decisamente più complessa e stratificata.

Al primo sguardo potrebbe sembrare identico ad Among Us

Accanto ai classici ruoli dell'innocente e dell'assassino, il titolo di Gaggle Studios introduce una pletora di personaggi e meccaniche che riescono ad avvicinare la partita tipo al classico romanzo di Agatha Christie, stravolgendo addirittura le basi del gameplay. Esistono anzitutto tre macro-categorie di ruoli: buoni, cattivi e neutrali; se quelle dei buoni e dei cattivi sono piuttosto autoesplicative, i personaggi neutrali possono vincere la partita in qualsiasi momento, raggiungendo obiettivi completamente alieni agli standard del genere. Il Dodo, ad esempio, vince immediatamente non appena viene votato dal gruppo come colpevole e farà di tutto per risultare sospetto; l'Avvoltoio, dal canto suo, deve riuscire a divorare di nascosto tutti i cadaveri degli altri volatili; il Piccione, invece, deve riuscire ad infettare ogni singolo elemento della ciurma. Il solo fatto di avere queste - e tantissime altre - schegge impazzite all'interno della lobby può complicare tantissimo le indagini degli innocenti, e le categorie dei buoni e dei cattivi non sono certo da meno.

Il Becchino, ad esempio, è un'oca che può ispezionare i cadaveri per svelarne il ruolo, la Mimic riesce a mimetizzarsi apparendo come un'anatra agli occhi delle altre anatre, mentre l'Avenger può ammazzare immediatamente l'assassino se è testimone oculare del delitto. Sul fronte delle anatre - ovvero dei cattivi - la Cannibale può divorare i corpi per non lasciare alcuna traccia delle sue malefatte, la Silencer può silenziare l'audio di una qualsiasi oca durante i meeting per mettere a tacere i testimoni chiave, mentre la Ladra d'Identità può assumere le sembianze della sua vittima dopo averla eliminata. Badate bene che questi sono solo alcuni fra gli oltre 40 ruoli a disposizione, pertanto ogni partita di Goose Goose Duck diventa un folle vortice di caos pensato per rispondere alle esigenze dei più navigati giocatori di Among Us. Avete appena visto un'oca assassinare qualcuno? Occhio a condannarla subito, perché potrebbe essere un'Avenger che è stata a sua volta testimone di un delitto; insomma, niente è come sembra, non ci si può fidare di nessuno, e ciascun round tratteggia contorni più confusi del viaggio di Poirot sull'Orient Express.