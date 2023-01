Activision Blizzard rifiuta di riconoscere il sindacato di Proletariat, uno dei suoi team

Secondo quanto indicato tramite una nota pubblicata ieri sul blog di Proletariat Games e firmata dal "The Proletariat Leadership Team", Activision Blizzard si è rifiutata di riconoscere volontariamente un sindacato dei dipendenti del suo studio Proletariat Games.

L'azienda ha dichiarato di aver avviato il processo di votazione formale presso il National Labor Relations Board, affermando che molti dei suoi dipendenti preferirebbero esprimersi sull'argomento attraverso un processo anonimo.

"Oltre a essere l'opzione più equa, questa permette ai dipendenti di ottenere l'accesso a tutte le informazioni e ai vari punti di vista sulla questione", ha dichiarato l'azienda. "Si tratta di una decisione importante e tutti meritano un po' di tempo per elaborarla e per comprenderne meglio i potenziali impatti. La direzione di Proletariat Games è ed è sempre stata a favore dei lavoratori".

Nella sua risposta, il sindacato Communication Workers of America, che ha lavorato con i dipendenti di Proletariat per formare il sindacato, non è d'accordo.

"La nostra leadership in Proletariat e i vertici di Activision hanno rifiutato le nostre richieste di un colloquio sulla neutralità e ci stanno costringendo a un'elezione NLRB, anche se una supermaggioranza della nostra unità di contrattazione ha firmato le tessere sindacali: la loro non è una mossa a favore dei lavoratori".

"Le loro azioni di questa settimana sono un classico tentativo di blocco dei sindacati usato da Activision e da molti altri".

I dipendenti di Proletariat hanno annunciato per la prima volta la loro intenzione di organizzarsi in un sindacato alla fine del mese scorso. Dovremo attendere per vedere come si evolverà la situazione.