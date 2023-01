Bayonetta 3, patch 1.2.0 disponibile: vediamo il sostanzioso aggiornamento

Bayonetta 3 si aggiorna con la sostanziosa patch 1.2.0 che va a modificare e migliorare diversi aspetti del gioco, con un update che risulta dunque particolarmente interessante per gli utenti su Nintendo Switch.

PlatinumGames ha lavorato, in questi giorni, per aggiustare diversi aspetti di Bayonetta 3, correggendo bug ed errori ma anche lavorando sul gameplay per raffinarlo al massimo, cosa che emerge da questa nuova versione 1.2.0 del software, ulteriormente perfezionato.

Per quanto riguarda il combattimento, per esempio, è stata modificata la finestra temporale della parata, che ora segue in maniera più precisa le animazioni della protagonista anche dopo il rilascio del comando corrispondente. Allo stesso modo, è stata aggiunta un'animazione ulteriore all'effetto del Witch Time, rendendolo più facile da attivare e più efficace.

Quest'ultimo è stato anche allungato, incrementando dunque la sua efficacia. Sempre per quanto riguarda la parata, questa consente di ricevere un effetto di danno, ma la parata avrà comunque successo e potrà attivare il Witch Time. Anche le combo sono state leggermente rielaborate per non venire interrotte in determinati casi.

D'altra parte, per bilanciare, un uso troppo ripetuto della parata fa diminuire la durata del Witch Time, una volta attivato. Altri aggiustamenti riguardano la correzione di alcune sovrapposizioni tra manovre evasive di Viola ed evocazioni di Cheshire che attivavano l'Assault Slave mantenendo l'invincibilità se usate in rapida successione, cosa che poteva falsare il livello di sfida.

Sono stati inoltre corretti numerosi bug e aggiustati alcuni problemi relativi al livello Nilfheim con un nuovo bilanciamento, oltre a una semplificazione nell'ottenimento delle Tricolored Keys per sbloccare l'Old Picture Book. In generale, un aggiornamento che va a toccare diversi aspetti del gioco per migliorarlo in maniera complessiva, di cui trovate le note complete a questo indirizzo. Nel frattempo, PlatinumGames ha anche annunciato Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon.