Half-Life: Alyx, esplorare la Città 17 di Half-Life 2 è possibile grazie ad una mod

In Half-Life: Alyx è possibile esplorare la Città 17 di Half-Life 2 grazie ad una mod che presto sarà messa a disposizione di tutti per il download.

Una delle cose migliori dei giochi di Valve è che lo sviluppatore statunitense lascia sempre ampi margini di customizzazione dei suoi giochi. D'altra parte Counter-Strike e Dota 2, due dei suoi più riusciti progetti, sono nati proprio con delle mod.

Ecco che quindi anche il bellissimo Half-Life: Alyx, questa la nostra recensione, è stato dato subito in pasto ai modder. Le prime modification hanno riguardato la VR: non tutti si sono trovati d'accordo con la decisione di Valve di creare un gioco esclusivamente per la realtà virtuale e stanno provando a trasformare Half-Life: Alyx in un gioco in stile Half-Life 2. Nonostante Valve creda che non sarà mai divertente.

Decisamente più curioso è, invece, il tentativo da parte di un modder chiamato Vect0R di rendere la porzione di Città 17 contenuta in Half-Life 2 esplorabile anche in VR. In Alyx, infatti, viene utilizzata una parte della città inedita, cosa che lascia fuori molte aree precedentemente esplorate. Per ottenere questo risultato il modder ha preso il file della mappa originale di HL2, l'ha salvato in un formato compatibile col Source Engine 2 e l'ha aggiunto ad Half-Life: Alyx, convertendo in questo modo gli asset mancanti.

Il risultato è molto interessante, tanto che Vect0R ha deciso di mostrare il gioco attraverso il filmato YouTube che abbiamo postato in testa alla news. Al momento, però, la mod non è ancora disponibile, per via dei tanti problemi che il modder ancora l'affliggono, ma speriamo che sarà resa pubblica molto preso.

Cosa ne pensate?