Call of Duty: Modern Warfare 3, già si vocifera della rimasterizzazione della campagna

La remastered della campagna single player di Call of Duty: Modern Warfare 2 non è ancora uscita (in realtà non è stata nemmeno annunciata), ma già si parla di quella della campagna single player di Call of Duty: Modern Warfare 3, l'ultimo capitolo della vecchia trilogia.

A riportarlo è stato l'insider TheGamingRevolution, solitamente ben informato sui fatti riguardanti la serie Call of Duty, secondo cui i lavori sulla remastered della campagna di Call of Duty: Modern Warfare 3 sono in corso già da tempo e, quindi, non dovrebbe mancare molto perché sia lanciata.

Ovviamente ci teniamo a evidenziare che si tratta di una voce di corridoio e che quindi va presa con le dovute cautele. Comunque sia il progetto di Activision per la trilogia originale ci sembra ormai abbastanza chiaro: la sta usando per aggiungere contenuti a Call of Duty: Modern Warfare, che a questo punto si è trasformato in una specie di ecosistema autonomo, tra contenuti propri, campagne single player supplementari e Call of Duty: Warzone, la modalità battle royale free-to-play. Che presto i Call of Duty la smettano con le uscite annuali?