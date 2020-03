One Piece: Pirate Warriors 4, i pirati di Eiichiro Oda hanno conquistato Famitsu

Nel numero 1635 di questo venerabile settimanale, infatti, il nuovo musou ha collezionato ben due 9, un 8 e un 10, per un totale di 36/40. Bene ha fatto anche MLB The Show 20 , il gioco ufficiale della lega professionistica americana, con 32/40. Il peggiore è stato invece Silent World per Switch con due 5 e un 6.

Noi siamo stati meno benevoli nella nostra recensione di One Piece Pirate Warriors 4, anche se siamo rimasti abbastanza colpiti dal gioco: "One Piece Pirate Warriors 4 è attualmente il miglior musou in commercio, grazie a una narrazione che permette di godersi meglio l'inevitabile ripetitività del gameplay e alle piccole migliorie che Koei Tecmo riesce con successo a implementare. Resta comunque un genere del quale è difficile svecchiare la formula senza snaturarla, il che comporta il costante ritorno di problematiche come la discutibile gestione della telecamera e una scarsa varietà di fondo."

Questo cosplay di Nico Robin, invece, ha convinto proprio tutti.