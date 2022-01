Have a Nice Death: anteprima di un rogue-lite nel quale siamo la Morte

In attesa dell'uscita, prevista in Accesso Anticipato l'8 marzo 2022 su Steam, ecco l'anteprima di Have a Nice Death .

Il mondo indipendente, da anni, è diventato un salvifico regno per alcuni generi che, nell'ambito delle produzioni maggiori, non trovano grande spazio. Un facile esempio è quello dei rogue-like (e/o rogue-lite, se fate caso alle sottodivisioni del genere): ogni anno spuntano nuovi contendenti e nel 2022 avremo modo di mettere le mani su Have a Nice Death, un gioco di Magic Design Studios nel quale interpretiamo il tristo mietitore in persona, pronto a occuparsi delle anime scappate dal proprio regno.

Chi muore si rivede

Have a Nice Death ci porta negli Inferi della Death Inc.

Come abbiamo detto, noi siamo la Morte e il nostro compito e rimettere ordine nella nostra ditta, la Death Incorporated, una versione dell'aldilà con troppe scartoffie. Il gioco ci propone infatti una versione moderna e altamente burocratizzata del Regno dei morti, con nemici in camicia e cravatta e ambientazioni che non sono altro se non un dedalo di tristi e grigi uffici (almeno nelle prime aree che abbiamo potuto vedere). Se avete quindi pensato che Have a Nice Death sarebbe stato un nuovo Hades (che ci vede muoverci in un altro tipo di Regno dei morti), potete stare tranquilli: l'opera di Magic Design Studios ha un proprio stile.

Have a Nice Death, proseguendo con il facile confronto con Hades, propone anche un diverso tipo di combattimento. Parliamo infatti di un rogue-lite con visuale laterale, 2D (pensate a Dead Cells). Gli ambienti hanno una rilevante componente platform, con piattaforme su più livelli, che possono essere sfruttate per avvantaggiarsi sui nemici. Morte può quindi saltare, sia per schivare colpi che per esplorare, sfruttando poi elementi ambientali per muoversi verticalmente ad altezze oltre la propria portata.

Di tanto in tanto (speriamo non troppo spesso) saremo sconfitti e, come vuole il genere, ripartiremo da capo. Have a Nice Death è più rogue-lite che rogue-like e questo significa che anche in caso di sconfitta avremo modo di mantenere una parte dei nostri progressi e sbloccare nuove risorse, utili per nuove esplorazioni nella Death Incorporated. A ogni nuova partita ci troveremo di fronte a una mappa creata proceduralmente, che mira a darci sempre qualcosa di nuovo da scoprire, tentativo dopo tentativo.