Hearthstone: l'Avanzata del Re dei Lich, scopriamo in anteprima la nuova espansione

La nuova espansione di Hearthstone: l'Avanzata del Re dei Lich è alle porte e abbiamo intervistato gli sviluppatori per farci spiegare tutte le novità in arrivo.

Blizzard sta per introdurre l'undicesima classe, il Cavaliere della Morte, come parte dell'ultima espansione di Hearthstone: l'Avanzata del Re dei Lich. A partire dal 6 dicembre, infatti, i fan potranno vivere il viaggio che ha portato Arthas Menethil a diventare l'iconico cattivo di World of Warcraft, il Re dei Lich, grazie al prologo che introduce le meccaniche del Cavaliere della Morte. Con 203 nuove carte, la classe del Cavaliere della Morte (con tanto di sistema di rune), il nuovo Servitore Non Morto e la nuova abilità Sete di Mana, ci saranno molti nuovi mazzi da costruire nel gioco di carte digitale targato Blizzard. Gli sviluppatori hanno puntato molto sul fattore nostalgia di tutti i fan di World of Warcraft, soprattutto dal punto di vista artistico: non mancano riferimenti e citazioni a quello che è stato uno dei momenti di maggiore splendore dell'MMO per antonomasia. Per realizzare questa anteprima di Hearthstone: l'Avanzata del Re dei Lich abbiamo parlato con Matthew London Lead Mode & Narrative Designer e Chadd Nervig Lead Game Designer di Hearthstone che ci hanno spiegato le nuove meccaniche e il processo creativo che ha portato alla creazione della nuova classe. La prima cosa che hanno voluto dire è stata "abbiamo imparato dei nostri errori con il Cacciatore di Demoni, non temete, il Cavaliere della Morte non sarà rotto al lancio".

Il Cavaliere della Morte Arthas sarà di nuovo protagonista delle vicende di Hearthstone nel''Avanzata del Re dei Lich Il Cavaliere della Morte avrà 68 nuove carte di classe, di cui 32 faranno parte del set Principale e saranno gratuite. Il suo potere dell'eroe è Carica del Ghoul con il quale può evocare un Ghoul 1/1 con Carica che muore alla fine del turno. Grazie alla nuova risorsa dei cadaveri, poi, tutti i vostri servitori, saranno utili anche da morti per servire un fine più alto: la rovina dei vostri avversari. Proprio come in World of Warcraft, la classe del Cavaliere della Morte gestisce i suoi poteri tramite un sistema di rune. Ci sono quelle del Sangue, per controllare la partita manipolando la Salute, quelle del Gelo, per infliggere danni diretti con le Magie e quelle dell'Empietà, per evocare sciami di servitori non morti sul campo da gioco. Ogni mazzo avrà tre slot, potrete scegliere di puntare tutto su un tipo o metterne, ad esempio, due del gelo e una dell'empietà: ci sono 10 combinazioni in totale, ognuna con le sue peculiarità. "In World of Warcraft le rune sono la risorsa principale per la gestione delle abilità di un Cavaliere della Morte e in Hearthstone abbiamo voluto ricreare la stessa dinamica, o qualcosa di simile - ha detto Chadd Nervig. Durante i test abbiamo voluto sperimentare la sostituzione del mana con le rune, proprio come in WoW, ma qualcosa non funzionava. L'impatto che il sistema aveva sulla costruzione del mazzo era imponente in termini di varietà ma giocando, il mana è diventato improvvisamente superfluo. Aggiungerci sopra le rune era una limitazione inutile. Nella versione definitiva le rune ora si usano solo nella costruzione del mazzo, dando al mana la sua solita rilevanza e lasciando alla fase di deckbuilding la gestione delle rune".

Nuovi servitori e nuove abilità I servitori non morti saranno l'arma principale di ogni Cavaliere della Morte quando uscirà l'Avanzata del Re dei Lich L'Avanzata del Re dei Lich introdurrà anche un nuovo tipo di servitore, il Non Morto, e una nuova abilità, la Sete di Mana. Aggiungere un nuovo tipo di servitore è stato un lavoro complesso per il team di sviluppo e ha richiesto la rielaborazione di centinaia di altri servitori delle espansioni precedenti per includere il Non Morto. "Gli zombie sono l'arma primaria di ogni Cavaliere della Morte - ha detto Nervig - quindi è fondamentale che i servitori di questo tipo siano tanti e ben identificabili". Inoltre, sta per fare il suo ritorno anche l'abilità Rinascita: "non c'erano molte carte che avevano buone sinergie con questa meccanica - ha detto Matthew London - ora ci saranno, ma non pensiamo avranno un impatto devastante sul meta". Ispirata alla dipendenza insaziabile degli Elfi del Sangue dalle energie magiche del Pozzo Solare, la nuova abilità Sete di Mana metterà in una prospettiva diversa la pianificazione di ogni mossa. Le carte con questa abilità, infatti, potranno attivare degli effetti aggiuntivi quando si hanno abbastanza Cristalli di Mana, il tutto senza consumare Mana. "Non vediamo l'ora di vedere cosa faranno i giocatori con il nuovo sistema delle rune, il nuovo servitore e l'abilità Sete di Mana - ha detto Nervig - Ci sono un sacco di combinazioni possibili e il Cavaliere della Morte è stato progettato proprio per essere modulare".

Come non lanciare una nuova classe Gli sviluppatori vogliono aggiungere complessità a Hearthstone, non complicare inutilmente il gioco Memori del caos che il lancio del Cacciatore di Demoni ha causato, gli sviluppatori hanno voluto condividere le lezioni imparate da allora e come le hanno applicate per l'uscita del Cavaliere della Morte. "La prima volta che abbiamo aggiunto una nuova classe al gioco (il Cacciatore di Demoni ndr) è stato un momento complicato perché lo abbiamo fatto a gennaio, quando ruotano le carte. Per come è strutturato il meta, l'inizio dell'anno è il momento più instabile e non rappresentativo dell'ecosistema di gioco perché cambia tutto. Ora aggiungeremo il Cavaliere della Notte al momento opposto, la fine dell'anno, in cui abbiamo un'ottima comprensione di come è il meta e di come le nuove carte influenzeranno il gioco". Inserire un sistema così complesso come quello delle rune, poi, è una scelta che ci ha molto incuriosito; sappiamo che questa meccanica non verrà tradotta per le altre classi ma siamo comunque curiosi di sapere come verrà supportata. Il Lead Game Designer Chadd Nervig ha spiegato così la filosofia del suo team per quanto riguarda il lancio e il futuro della classe. "Quella delle rune è una meccanica che, a un primo sguardo, può risultare complicata ma il nostro obiettivo è aggiungere complessità a Hearthstone per migliorare il gameplay. Non vogliamo complicare il gioco solo per il gusto di farlo. Vogliamo dargli profondità per ampliarlo e arricchirlo. Per quanto riguarda il supporto al sistema delle rune, in futuro abbiamo in programma di far uscire nuove carte dedicate a ciascuna delle 3 rune (Sangue, Gelo, Empietà). Quello che cambierà nel tempo saranno gli stili di gioco, non tutte le espansioni avranno carte per tutte le rune, a volte il protagonista sarà il gelo, a volte il sangue e a volte l'empietà o delle loro combinazioni".

Novizi e veterani I novizi faranno meglio a iniziare la loro avventura nell'Avanzata del Re dei Lich con le rune dell'Empietà, parola degli sviluppatori Un'altra grande novità (già disponibile nel gioco) è il ritorno nel formato Standard delle carte dell'espansione Cavalieri del Trono di Ghiaccio, risalenti all'ultima volta che il gioco di carte Blizzard ha avuto a che fare con i Lich. "Siamo molto contenti per il ritorno di Cavalieri del Trono di Ghiaccio - ha detto Matthew London - Torneranno anche altre espansioni in futuro? Forse, ci stiamo lavorando e aspettiamo la reazione dei giocatori. Tutta la vecchia espansione è stata aggiunta gratuitamente e i giocatori possono riviverla per intero. Abbiamo tanti appassionati e veterani che sono molto orgogliosi della loro collezione. Per noi è importante valorizzare quelle collezioni riportando nello standard le vecchie espansioni. Questo permetterà anche ai nuovi giocatori di riscoprire le vecchie carte a beneficio di tutti i nostri giocatori". Al lancio de L'avanzata del Re dei Lich potrete ottenere 32 carte dedicate al Cavaliere della Morte semplicemente completando il suo nuovo prologo. Il set di 26 carte Percorso di Arthas, poi, è incluso nel Mega Pacchetto di questa espansione e sarà disponibile separatamente, acquistabile sia con l'oro sia con le Pietre Runiche, e tutte le carte incluse saranno creabili. Altre 10 carte del Cavaliere della Morte saranno disponibili nelle buste de L'Avanzata del Re dei Lich. "Se non avete mai giocato a Hearthstone - ha detto London - e volete iniziare dopo il 6 dicembre, la prima cosa da fare dopo il tutorial è giocare il prologo del Cavaliere della Morte così provate i 3 tipi di rune e prendete familiarità con le meccaniche di base. Poi prendete tutte le carte Empietà, mettetele in un deck, riempite il vostro avversario di zombi e godetevi la vittoria. Sono un giocatore semplice, mi piace riempire di zombi il mio avversario. Scherzi a parte, i mazzi con tre rune dello stesso tipo sono i più accessibili, iniziate così e poi sperimentate".

Il Cavaliere della Morte, il nuovo tipo di servitore Non Morto, la nuova abilità Sete di Mana e il ritorno di molte carte del passato sono una ricetta convincente per la nuova patch 25.0 di Hearthstone. Finché non la avremo provata con mano, però, non potremo comprendere quanto sia sbilanciata e complessa la nuova classe. Le citazioni a World of Warcraft non mancano ma Blizzard deve fare attenzione perché il fattore nostalgia ci mette veramente poco a stufare.