Harry Potter: Warner Bros. vuole fare altri film, dopo la serie Animali Fantastici

Warner Bros. vuole realizzare altri film della serie Harry Potter, dopo la fine della serie Animali Fantastici (ambientata nello stesso universo narrativo), appena chiusa. A dirlo è stato il CEO della compagnia, David Zaslav, in una riunione con gli azionisti. L'alto dirigente ha fatto capire di volersi concentrare sul franchise:

"Non abbiamo un film di Superman da 13 anni. Non abbiamo un film di Harry Potter da 15 anni. I film DC e i film di Harry Potter hanno portato a molti profitti per Warner Bros. negli ultimi 25 anni."

Harry Potter tornerà al cinema?

Ha poi aggiunto che lo studio tornerà a espandere il Wizarding World solo se sarà coinvolta anche J.K. Rowling, l'autrice dei libri, nonché detentrice dei diritti del franchise.

Per adesso però, quella di Zaslav sembra essere solo una volontà espressa, più che un dato di fatto, visto che, stando a quanto riportato da Variety, non ci sono trattative in corso tra la Rowling e Warner Bros. per futuri film.

La Rowling stessa potrebbe avere altro a cui pensare in questo momento e potrebbe fare qualche resistenza, visto che le accuse di transfobia l'hanno di fatto tenuta lontana da eventi come la reunion del cast del film organizzata da HBO. Warner Bros. ne ha anche cancellato il nome da un trailer di Animali Fantastici: I segreti di Silente, per poi rettificare con un comunicato ufficiale.

Nonostante questo la collaborazione tra la Rowling e la casa produttrice è ancora attiva. Presto infatti potremo giocare a Hogwarts Legacy, videogioco basato proprio sul mondo della scrittrice.