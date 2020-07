Humankind, provato della demo OpenDev

Sono molti i punti in comune tra le due opere. Alcuni sono estremamente evidenti come il canovaccio di gioco, la struttura ad esagoni e il taglio artistico, altri meno evidenti, come l'interfaccia grafica, l'organizzazione dei turni o l'epicità della colonna sonora. Come dicevamo, però, nessuno si aspettava qualcosa di diverso.

Dopo il rinvio di Humankind al 2021, gli sviluppatori di Amplitude hanno deciso di utilizzare OpenDev per chiedere ai loro fan una mano a sviluppare e affinare il gioco. Abbiamo approfittato di questa opportunità per effettuare un provato della demo OpenDev di Humankind e cominciare a familiarizzare coi concetti di base del gioco.

Da questa prima demo possiamo affermare che ci sono almeno un paio di elementi piuttosto interessanti in grado di dare personalità alla produzione di SEGA. Partiamo, però, dal principio, ovvero spiegando che su OpenDev Amplitude pubblicherà in successione una serie di scenari pensati per focalizzarsi su determinati aspetti del gioco. In questo caso si tratta della costruzione e dell'espansione del proprio impero.

Espansione e sfruttamento

Si parte, infatti, con un singola città e un paio di esploratori e da lì si hanno una trentina di turni per esplorare il più possibile la mappa e far crescere la propria civiltà. La prima cosa che salta all'occhio è che in Humankind non ci saranno coloni e lavoratori, ovvero due unità civili chiave di Civilization. Se i potenziamenti del territorio saranno costruiti direttamente dalla coda di produzione della città, l'esplorazione e la conquista di nuove terre è un qualcosa che faranno le unità militari. La mappa è divisa in settori predefiniti, che vanno prima reclamati con un avamposto e successivamente sfruttati a seconda delle esigenze della partita.

Ogni unità militare può costruire un avamposto. Basterà spendere delle monete e attendere un turno. Una volta costruito un avamposto, tutto il settore diventerà legalmente nostro. In questo modo Amplitude elimina quel fastidioso problema che spesso affligge Civ, con confini dei regni frammentati o a macchia di leopardo e città incastrate in ogni casella libera. In questo caso i settori hanno una dimensione fissa che al momento non può cambiare. Diciamo al momento perché non sappiamo se in futuro, con l'introduzione della diplomazia, dell'influenza o del commercio (elementi tipici di questo genere di giochi), qualcosa si potrà fare.

Comunque, una volta reclamato un territorio dovremo decidere cosa farne. Si potrà scegliere se trasformare l'avamposto in una nuova città o se annettere questo possedimento all'insediamento più vicino, in modo da darle più caselle sulle quali costruire nuove infrastrutture, edifici e più avanti nella partita, presumibilmente, meraviglie. Dal punto di vista della gestione della città, le similitudini sono tante con Civ 6, con la possibilità di occupare una casella con un distretto in grado di sfruttare al meglio le risorse delle caselle circostanti. Particolarmente interessante, soprattutto nelle fasi avanzate di una partita, è la possibilità di fondere due città tra di loro, in modo da creare delle vere e proprie megalopoli iper-produttive.

Questi cambiamenti rendono l'esplorazione e l'espansione del proprio regno molto più dinamiche e sotto il controllo del giocatore, che potrà decidere in maniera puntuale quale territorio annettere e in seguito cosa farne, senza dover dipendere da un parametro generico come la Cultura.