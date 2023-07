Indiana Jones e la fame di avventure dei videogiocatori

Il primo Indiana Jones che guardai non fu "I predatori dell'Arca perduta", cioè il primo capitolo della serie, ma "Il tempio maledetto", il secondo. Fu uno dei primi film che affittai in una piccola e polverosa videoteca del mio quartiere dopo aver ricevuto in regalo per la Prima Comunione un videoregistratore nuovo fiammante, all'epoca oscuro oggetto del desiderio di molti perché non solo consentiva di riprodurre le videocassette, ma anche di registrare film dalla televisione. Eravamo nella metà degli anni '80 e guardando il film mi venne in mente che io quel professore universitario, interpretato da un Harrison Ford in grande spolvero, che riusciva a fermare un terribile culto dedito ai sacrifici umani, lo avevo già visto da qualche parte.

Due anni prima era entrato dentro casa il Commodore 64, il primo di tanti personal computer che da lì in poi avrebbero occupato il mio tempo libero (e anche lavorativo). Io e mio fratello eravamo dei bambinetti interessati soprattutto ai videogiochi (lui meno di me, in realtà, ma all'epoca non lo sapevamo ancora), anche se chi ci aveva regalato il computer favoleggiava di software educativi e di chissà quali altri miracoli resi possibili dalla rivoluzione informatica. Fattostà che un amico di famiglia ci regalò una cassetta con dentro diversi giochi piratati. Negli anni '80 era facilissimo trovare dei nastri vergini da registrare, solitamente usati per copiare LP musicali, ma anche per i videogiochi dei primi computer, dal Vic-20 al già citato C64, passando per lo ZX Spectrum e l'MSX.

Realizzare raccolte di giochi fatte in casa non era una rarità, tanto che molti acquistavano più registratori per fare prima e fare scambi con gli amici (quei pochi che avevano accesso ai videogiochi). Il concetto di pirateria era molto vago, considerando che i giochi piratati erano di fatto legali e si potevano acquistare comodamente in edicola e che etichette come la Armati prosperarono vendendo nei negozi opere di cui non avevano alcuna licenza.

Comunque sia, il primo gioco della raccolta unica "Giochi Turbo Tape di Piero" era Fort Apocalypse del 1982. Sviluppato da Synapse Software, chiedeva di guidare un elicottero stilizzato, ma ben disegnato, all'interno di un sistema di grotte per salvare alcuni uomini in pericolo. Un giocatore particolarmente bravo poteva finirlo nel giro di dieci minuti, ma io non ci riuscii mai perché era di una difficoltà che andava oltre la portata di un ragazzino e che oggi farebbe piangere calde lacrime al buon Hidetaka Miyazaki. Il secondo era invece uno strano gioco con protagonista un avventuriero che doveva andare in cerca di lingotti d'oro all'interno di un vero e proprio labirinto sotterraneo: Pitfall II: Lost Caverns. Eccoti qua, dottor Jones!