Assassin's Creed Mirage: modalità Foto confermata, Ubisoft promette una grafica splendida

Assassin's Creed Mirage ci porterà in una nuova città, Baghdad. Le ambientazioni sono una parte fondamentale della saga di Ubisoft e molti fan adorano prima di tutto vivere il periodo storico e i luoghi lontani (nel tempo e spesso anche nello spazio) di questi videogiochi. Per poter godere al meglio dei luoghi che potremo visitare, Ubisoft ha introdurrà anche la modalità Foto .

Le parole dell'Art Director di Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage riporterà al centro la furtività

Jean-LucSala ha affermato: "Sì, usiamo ancora la modalità Foto e avrete molte opportunità, perché Baghdad e i suoi dintorni sono davvero straordinari dal punto di vista visivo. Potrete anche provare a fare un safari fotografico agli ormai estinti struzzi arabi. Avremo lo stesso set di funzionalità di Assassin's Creed Valhalla, ma sarà anche possibile giocare in-game (e fare scatti attraverso la modalità Foto) con il nostro filtro nostalgico di Assassin's Creed 1."

Inoltre, durante lo stesso AMA, Ubisoft ha confermato che non ci sono piani attualmente per qualsiasi tipo di DLC all'interno di Assassin's Creed Mirage.

Vi ricordiamo infine che la data di uscita è fissata per il 12 ottobre 2023 per PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e Amazon Luna.