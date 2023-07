Remnant 2: svelati i requisiti della versione PC

A pochi giorni dal lancio di Remnant 2, Gearbox Publishing e gli sviluppatori di Gunfire Games hanno svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC, che abbiamo riportato di seguito.

Tra i consigliati viene indicato un processore i5-10600k o un Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM e una scheda video RTX 2060 o RX 5700, che tutto sommato sembrano requisiti abbordabili.

Purtroppo non viene indicato il target di risoluzione, framerate e preset grafici di riferimento, quindi è impossibile avere un quadro completo. Per saperne di più dovremo attendere il lancio di Remnant 2, fissato per il 25 luglio 2023, anche su PS5 e Xbox Series X|S.