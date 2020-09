Lo streaming su Facebook apre alla musica. Twitch cosa farà?

Non c'è niente di meglio della concorrenza. L'ennesima conferma ce la fornisce Facebook Gaming che, a breve, permetterà di utilizzare musica protetta da copyright durante le dirette in streaming senza rischiare ban o la totale cancellazione dell'account. Naturalmente tutto questo non sarebbe accaduto se non ci fosse stata Twitch: la mossa del social network firmato da Mark Zuckemberg è infatti un nuovo tentativo per colmare il gap che lo separa da Twitch, dove la musica è sempre più relegata a un ruolo marginale.

Chi utilizza Twitch come creatore di contenuti lo sa bene: da qualche mese, usare musica è rischiosissimo e si può incorrere in penalità molto severe. La stretta avvenuta negli ultimi tempi ha persino punito alcuni utenti, e senza preavviso, per delle dirette vecchie di anni. Da notare che il problema nasce non solo con la musica da classifica, la più popolare insomma, ma anche per quei brani che per un periodo sono perfettamente utilizzabili e dei quali la stessa Twitch consiglia l'utilizzo, salvo poi uscire dalla lista divenendo di conseguenza vietati. Questo giro di vite ha spinto gli utenti ad evitare a prescindere l'uso di qualsiasi brano musicale, rendendo orribilmente silenziose molte delle dirette più recenti. La cosa insopportabile è che Twitch non sembra voler offrire alternative, tipo farci/farvi pagare una quota mensile o annuale per usare musica protetta da copyright in modo da rendere più professionali le nostre/vostre produzioni, esattamente come fanno stazioni radio e network televisivi.